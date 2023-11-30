Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει αύριο και μεθαύριο στη σύνοδο της 28ης Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP28).
Συγκεριμένα την Παρασκευή, στις 11:30 ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και στη δημοσιογράφο Francine Lacqua.
Στις 12:15 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εγκαινιάσει το ελληνικό περίπτερο. Στις 12:30, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην εκδήλωση «9th Our Ocean Conference 2024: Priorities and Opportunities» και στις 14:30 στην εκδήλωση «Unveiling the next GR -Eco Island», που διοργανώνονται από την ελληνική αντιπροσωπεία.
Το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην ολομέλεια της συνόδου.
