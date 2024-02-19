Κεραμέως: Διέταξε έλεγχο για το καθεστώς εργασίας του πατέρα της οικογένειας «παλαιοχριστιανών»

Η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως διέταξε έλεγχο για το καθεστώς εργασίας του 45χρονου «παλαιοχριστιανού» πατέρα μετά τις πληροφορίες που ήρθαν στην δημοσιότητα ότι ο πολύτεκνος πατέρας δούλευε μέσα από την τρώγλη που ζούσε με την οικογένειά του, σε δημοτική υπηρεσία στον δήμο Ερέτριας-Αμαρύνθου και μάλιστα με τηλεργασία.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια απάντησης σε επίκαιρη ερώτηση η κυρία Κεραμέως ανέφερε ότι έχει ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες να ερευνήσουν τί ακριβώς συμβαίνει με τον 46χρονο και υπό ποιο καθεστώς εργαζόταν στην υπηρεσία.
«Έχω ήδη ζητήσει να διενεργηθεί έλεγχος για την περίπτωση του 45χρονου από Κόρινθο, για να δούμε που υπηρετεί και με ποιο καθεστώς. Έχω ζητήσει από αρμόδιες Αρχές να διεξάγουν έλεγχο», ανέφερε χαρακτηριστικά από τη Βουλή η κυρία Κεραμέως.
Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή Κορίνθου περίπου στις 13.00 το μεσημέρι, ενώ ακόμη η Αστυνομία αναζητά τα ανήλικα παιδιά του.
- Ραγκούσης στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ: Η πρωτοβουλία Κασσελάκη ακύρωσε το Συνέδριο
- Χρυσοχοΐδης στον ΣΚΑΪ 100,3: Στο κέντρο της πρωτεύουσας θα βρεθεί λογικός αριθμός τρακτέρ - Όσοι τρομοκρατούν τους δικαστές, την κοινωνία βρίσκονται στη φυλακή
- Γεραπετρίτης: Να ενισχύσουμε τον ΟΗΕ για να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.