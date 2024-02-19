«Η πρωτοβουλία του προέδρου ακύρωσε το συνέδριο των μελών και μαζί και την τελευταία ευκαιρία για ανασύνταξή μας ενόψει ευρωεκλογών», είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Ραγκούσης κατά την τοποθέτηση του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, ο κ. Ραγκούσης υποστήριξε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ότι «υπάρχει ένας ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο κι αυτός δεν είναι, ούτε το ερωτηματολόγιο, ούτε το συνέδριο, είναι η συνεχής υποχώρηση της κοινωνικής και δημοσκοπικής επιρροής του κόμματος». Ανέφερε ότι η επιστολή προς τα μέλη της ΠΓ «πιθανότατα ξεκίνησε ένα πρόωρο blame game ενόψει ευρωεκλογών», για να σχολιάσει ότι «για την κακή δημοσκοπική εικόνα, υπεύθυνη δεν είναι η Πολιτική Γραμματεία», αλλά ότι «ευθύνη έχουν μια σειρά από λανθασμένες πρωτοβουλίες που λήφθηκαν από τον Πρόεδρο και τους άμεσους συνεργάτες του, ιδίως τους τελευταίους δύο μήνες».

Σε αυτό το πλαίσιο σχολίασε: «Η Πολιτική Γραμματεία ποια ευθύνη είχε για την αρνητική δημοσιότητα που προκαλέσαμε, για παράδειγμα: με δηλώσεις περί ‘άρρωστης αξιωματικής αντιπολίτευσης'. Με το δάνειο Προέδρου στο κόμμα. Με την πρόταση υπουργοποίησης του Στ.Κασσελάκη. Με την διαφοροποίηση βουλευτών από την κομματική γραμμή για την ισότητα στο γάμο, που τελικά εξελίχθηκε εντελώς άδικα για 34 βουλευτές μας που ανέλαβαν το πολιτικό κόστος και έμειναν πιστοί στις αρχές μας».

Ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι συμφωνεί με το ερωτηματολόγιο και με τη δυνατότητα τα μέλη να εκφραστούν και να πουν τη γνώμη τους για σειρά θεμάτων που πρέπει να τίθενται «όμως με το σωστό επιστημονικά τρόπο». Είπε, ότι διαφωνεί με τον πρόεδρο του κόμματος «που ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα των όσων απαντήσουν τα μέλη», καθώς «αυτό θα είναι βαρύτατη προσβολή στα μέλη του κόμματος που θα συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο».

«Ωστόσο, το συνέδριο είναι η κορυφαία στιγμή των μελών του κόμματος. Το συνέδριο είναι ώρα των μελών. Και δυστυχώς το ερωτηματολόγιο με τα συγκεκριμένα ταυτοτικά ερωτήματα που θέτει, εκ των πραγμάτων, έληξε το συνέδριο θέσεων πριν καν αυτό ξεκινήσει. Με άλλα λόγια το συνέδριο αναβλήθηκε ήδη», είπε ο κ. Ραγκούσης.

Τόνισε ότι «υπό αυτήν την έννοια η πρωτοβουλία να θέσει αυτά τα θέματα μετά το τέλος του προσυνεδριακού διαλόγου και όχι στην αρχή του, ακυρώνει την κορυφαία στιγμή των μελών. Εκτός αν πιστεύει κανείς ότι έχει πια νόημα να συζητάς για τα δευτερεύοντα θέματα σε ένα κόμμα που δεν ξέρεις πως ονομάζεται, που πηγαίνει κοκ». «'Αρα», είπε, «η πρωτοβουλία του Προέδρου ακύρωσε το συνέδριο των μελών και μαζί και την τελευταία ευκαιρία για ανασύνταξή μας ενόψει ευρωεκλογών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.