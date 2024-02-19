Ενώπιον του ανακριτή Κορίνθου οδηγήθηκε, περίπου στις 13.00 το μεσημέρι, ο 45χρονος πατέρας της οικογένειας των «παλαιοχριστιανών», ενώ ακόμη η Αστυνομία αναζητά τα ανήλικα παιδιά του.

Ο 45χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία για τις 21 Φεβρουαρίου, προκειμένου να απολογηθεί ενώ μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ο πολύτεκνος πατέρας δούλευε μέσα από την τρώγλη που ζούσε με την οικογένειά του, σε δημοτική υπηρεσία και μάλιστα με τηλεργασία.

Ο 45χρονος συνελήφθη το πρωί της Κυριακής, μετά από επιχείρηση της αστυνομίας, συνοδεία εισαγγελέα και κοινωνικών λειτουργών. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, απείθεια, αλλά και παραβίαση του νόμου για την υποχρεωτική φοίτηση των παιδιών του σε σχολείο. Κατά την έφοδο της αστυνομίας εντοπίστηκε ο 15χρονος γιος του 45χρονου. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε, μετά από εισαγγελική εντολή, στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, όπου και θα παραμείνει τις επόμενες ημέρες.

Ο δικηγόρος του κατηγορουμένου, αναμένεται να ζητήσει τριήμερη αναβολή, προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του.

