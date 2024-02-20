Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Τουρισμού

Τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας και του υπουργείου Τουρισμού που προωθούν ενεργά την ατζέντα της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, παρουσίασε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Τουρισμού της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στο Βέλγιο με βασικό θέμα τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας του τουριστικού οικοσυστήματος.

Ειδικότερα, η κυρία Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στη σύσταση του Παρατηρητηρίου Παράκτιου και Θαλάσσιου Τουρισμού στη Μεσόγειο, που παρακολουθεί, καταγράφει, σχεδιάζει και εφαρμόζει στοχευμένες θεματικές πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού στη Μεσόγειο.

Πρόσθεσε μάλιστα, ότι ήδη εννιά χώρες έχουν δηλώσει ότι θα συμμετέχουν σε αυτό το στρατηγικής σημασίας έργο και απηύθυνε πρόσκληση στους ομολόγους της να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια.

H υπουργός τόνισε ότι βρισκόμαστε σε μια κομβική στιγμή, όπου συγκεκριμένες πρωτοβουλίες μπορούν να διαμορφώσουν την πορεία του τουριστικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αναφέρθηκε σε βασικές πτυχές που χρήζουν προσοχής σε επίπεδο ηγεσίας.

Ειδικότερα, επεσήμανε την ανάγκη ενίσχυσης και αναγνώρισης της αξίας του τουρισμού στην Ε.Ε., και για τον λόγο αυτόν πρότεινε η άτυπη σύνοδος των υπουργών Τουρισμού να αποκτήσει τυπικό χαρακτήρα και να πραγματοποιείται στο πλαίσιο κάθε νέας Προεδρίας της ΕΕ.

Ταυτόχρονα σημείωσε τη χρησιμότητα θεσμοθέτησης διαρκούς Επιτροπής Τουρισμού (Tourism Task Force) σε επίπεδο Ε.Ε..

Στη συνέχεια η κυρία Κεφαλογιάννη επισήμανε την σημασία πρόβλεψης ειδικών κονδυλίων από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, που θα παρέχουν απ' ευθείας χρηματοδοτικές δυνατότητες στον τουριστικό τομέα.

Υπογράμμισε ακόμα ότι πρέπει να αναζητηθούν και να προωθηθούν τρόποι για την αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού, και πρότεινε τη δημιουργία ειδικής πλατφόρμας (EU Talent Pool) για τη διασύνδεση της Ε.Ε. με εργαζόμενους από τρίτες χώρες, αλλά και την παράλληλη ανάπτυξη συμφωνιών συνεργασίας στον τομέα της απασχόλησης με τρίτες χώρες.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ανάγκη διευκόλυνσης των προγραμμάτων κατάρτισης με σκοπό την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση του προσωπικού στον κλάδο του τουρισμού.

Όσον αφορά την προώθηση ενός δίκαιου ψηφιακού περιβάλλοντος για την τουριστική δραστηριότητα στην Ε.Ε., η υπουργός σημείωσε την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης της εφαρμογής των Πράξεων της Ε.Ε. για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες και για τις Ψηφιακές Αγορές, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου, σε σχέση με τις επιχειρησιακές πρακτικές των διαδικτυακών πλατφορμών.

Περαιτέρω όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η υπουργός υποστήριξε την υιοθέτηση μιας κοινής πολιτικής από την Ε.Ε., για την παροχή ευκαιριών χρηματοδότησης που θα επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους και την μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή, κάτι που ενισχύει μεταξύ άλλων και τη διαδικασία προσαρμογής του τουριστικού κλάδου στις συνεχώς μεταβαλλόμενες προτιμήσεις και συμπεριφορές των καταναλωτών, στο πλαίσιο της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.

Σχετικά με την ανάγκη επένδυσης στη βιωσιμότητα και την έξυπνη ανάπτυξη, η υπουργός πρότεινε την ανάπτυξη συνεργασιών για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να υιοθετούν χωρίς εμπόδια τα ευρωπαϊκά νομοθετήματα, με βάση την αρχή «think small principle», ενισχύοντας κατ' αυτό τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Τέλος, στο περιθώριο της άτυπης συνόδου των υπουργών Τουρισμού, η κυρία Κεφαλογιάννη είχε διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους της από την Ιταλία, την Κροατία και τη Βουλγαρία, με τους οποίους είχε την ευκαιρία να συζητήσει θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη συνεργιών σε διμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

