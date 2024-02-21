Σε νέες νομοτεχνικές βελτιώσεις, προχώρησε η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης στο νομοσχέδιο για το νέο ποινικό κώδικα που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής, κάνοντας δεκτές προτάσεις που είχαν καταθέσει κόμματα και αρμόδιοι φορείς.

Ειδικότερα:

-Προστίθεται η υποχρέωση προκαταρτικής ή αυτεπάγγελτης προανάκρισης και σε πλημμελήματα, αρμοδιότητας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, όπως πλαστογραφία ιδιαίτερα μεγάλης ζημίας, απιστία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και εκβίαση.

-Διευρύνονται οι αρμοδιότητες του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.

-Αυξάνεται η προθεσμία κλήτευσης των αστυνομικών, με αίτημα του κατηγορουμένου, από 5 σε 10 ημέρες.

-Ορίζεται ότι το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο θα αποφασίζει για την κύρια ποινή, τις περιστάσεις από τις οποίες εξαρτώνται το είδος και το μέτρο της, καθώς και για τους λόγους αύξησης ή μείωσής της. Για τα υπόλοιπα θα αποφασίζουν οι τακτικοί Δικαστές.

Να σημειωθεί ότι το πρωί, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, κατέθεσε τροπολογία σύμφωνα με την οποία, επεκτείνεται ο υποχρεωτικός διορισμός Συνηγόρου και στα πλημμελήματα που ανήκουν στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του τριμελούς Πλημμελειοδικείου.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου θα συνεχιστεί αύριο οπότε και θα ολοκληρωθεί με την ψήφισή του.

Υπέρ της αρχής του έχουν ταχθεί μόνο οι βουλευτές της ΝΔ ενώ όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι θα καταψηφίσουν.

Πηγή: skai.gr

