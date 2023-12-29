Λογαριασμός
Κατρίνης για Επαμεινώνδα Κωστέα: Η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει έμπρακτα και ηθικά την οικογένεια του ηρωϊκού πιλότου

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας αποτελούνται από ανθρώπους, που βάζουν πάνω απ' όλα την πατρίδα και το καθήκον, είπε ο κ. Κατρίνης

Κατρίνης

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας αποτελούνται από ανθρώπους, που βάζουν πάνω απ' όλα την πατρίδα και το καθήκον» δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, μετά την εξόδιο ακολουθία του επισμηναγού Επαμεινώνδα Κωστέα.

«Δυστυχώς, αυτό κάποιες φορές επιβεβαιώνεται με επώδυνο και τραγικό τρόπο» συνέχισε ο κ. Κατρίνης ενώ τόνισε ότι «η σκέψη μας είναι στην οικογένεια του ηρωικού πιλότου, την οποία η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει έμπρακτα και ηθικά».
 

Πηγή: skai.gr

