«Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας αποτελούνται από ανθρώπους, που βάζουν πάνω απ' όλα την πατρίδα και το καθήκον» δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, μετά την εξόδιο ακολουθία του επισμηναγού Επαμεινώνδα Κωστέα.
«Δυστυχώς, αυτό κάποιες φορές επιβεβαιώνεται με επώδυνο και τραγικό τρόπο» συνέχισε ο κ. Κατρίνης ενώ τόνισε ότι «η σκέψη μας είναι στην οικογένεια του ηρωικού πιλότου, την οποία η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει έμπρακτα και ηθικά».
