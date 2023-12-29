«Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας αποτελούνται από ανθρώπους, που βάζουν πάνω απ' όλα την πατρίδα και το καθήκον» δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, μετά την εξόδιο ακολουθία του επισμηναγού Επαμεινώνδα Κωστέα.

«Δυστυχώς, αυτό κάποιες φορές επιβεβαιώνεται με επώδυνο και τραγικό τρόπο» συνέχισε ο κ. Κατρίνης ενώ τόνισε ότι «η σκέψη μας είναι στην οικογένεια του ηρωικού πιλότου, την οποία η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει έμπρακτα και ηθικά».



«Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας αποτελούνται από ανθρώπους που βάζουν πάνω από όλα την πατρίδα και το καθήκον.

Δυστυχώς αυτό κάποιες φορές επιβεβαιώνεται με επώδυνο και τραγικό τρόπο.

Η σκέψη μας είναι στην οικογένεια του ηρωικού πιλότου, την οποία η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει ηθικά… pic.twitter.com/GzJkYuCb0Y — Μιχάλης Κατρίνης (@michaelkatrinis) December 29, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.