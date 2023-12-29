Μόνος του, μια μέρα μετά το υπόλοιπο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, ορκίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Δημαρχείο, στην πλατεία Κοτζιά, με χειροπέδες.

Ο Ηλίας Κασιδιάρη, στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές έλαβε ποσοστό 8,33% και εξελέγη ως επικεφαλής της παράταξής του μαζί με άλλον έναν δημοτικό σύμβουλο.

Μετά την ορκωμοσία μεταφέρθηκε πίσω στις φυλακές Δομοκού, όπου εκτίει την ποινή του.

Θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες για την έκπτωσή του από το αξιώμα από τη στιγμή που είναι καταδικασμένος

Έπειτα από την χορήγηση πενθήμερης άδειας, αναμένεται να βρεθεί εκτός των φυλακών Δομοκού από τις 30 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζεται μία φορά την ημέρα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Πηγή: skai.gr

