Ο πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης και αντιπροσωπεία του κόμματος επισκέφτηκαν σήμερα την κοινωνική κουζίνα του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας και συνομίλησαν με εθελοντές, εργαζόμενους και πολίτες.

Ο κ. Χαρίτσης δήλωσε ότι πρόκειται για μία υπηρεσία με «παρά πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο», ενώ πρόσθεσε ότι «δεν θα έπρεπε κανονικά να υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι χρειάζονται την υποστήριξη τέτοιων δομών για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις πιο βασικές βιοτικές τους ανάγκες»

Αναλυτικά η δήλωσή του:

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο κοινωνικό συσσίτιο του δήμου του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας, μία δομή η οποία προσφέρει το πολύτιμο αγαθό της τροφής, του φαγητού σε εκατοντάδες συμπολίτες μας, έλληνες και ξένους. Είναι μία υπηρεσία η οποία πραγματικά επιτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο.

Βεβαίως, λίγες μέρες πριν μπει το 2024, δεν θα έπρεπε κανονικά να υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι χρειάζονται την υποστήριξη τέτοιων δομών για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις πιο βασικές βιοτικές τους ανάγκες. Μέχρι όμως να φτάσουμε εκεί, μέχρι όλοι οι συμπολίτες μας να μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες χωρίς την υποστήριξη τέτοιων δομών, όπως είναι το κοινωνικό συσσίτιο εδώ στο Κερατσίνι, θα πρέπει η πολιτεία να στηρίζει αυτές τις δομές και θα πρέπει η πολιτεία να ακούει και να απαντάει στα δίκαια αιτήματα πρωτοπόρων δήμων όπως είναι ο δήμος Κερατσινίου και Δραπετσώνας.

Εμείς από την πλευρά μας, ως Νέα Αριστερά, δεσμευόμαστε ότι θα δώσουμε μάχη κατά της ακρίβειας, θα δώσουμε μάχη κατά της φτώχειας. Και βεβαίως, θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις τέτοιες πρωτοβουλίες οι οποίες απαντάνε έμπρακτα στην πολιτική της υπερκερδοφορίας των λίγων και της φτωχοποίησης των πολλών. Για την κοινωνική αξιοπρέπεια και για την κοινωνική δικαιοσύνη. Χρόνια πολλά σε όλους.

