Στη νομική πλευρά του φημολογούμενου δανείου που φέρεται να παραχώρησε ο Στέφανος Κασσελάκης προς τον ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7 και στην εκπομπή του Δημήτρη Βενιέρη, o πρώην ευρωβουλευτής και συνταγματολόγος Κώστας Χρυσόγονος.

Εξήγησε πως αν έχει υπάρξει χρηματοδότηση από φυσικό πρόσωπο προς πολιτικό κόμμα που υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ ανά έτος υποχρεούται το κόμμα να την επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός του οικονομικού έτους κατά το οποίο κατεβλήθη η χρηματοδότηση, διαφορετικά απειλείται με πρόστιμο 20% επί της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησής του.

Το σχόλιο του κ. Χρυσόγονου για το δάνειο προς τον ΣΥΡΙΖΑ:

«Ο νόμος δεν εξαιρεί τους προέδρους μόνο την περίπτωση παραχωρήσεων στο κόμμα μέρους της αποζημίωσης βουλευτή ή ευρωβουλευτή του κόμματος πράγμα που δεν είναι ο κ. Κασσελάκης», επισήμανε, σημειώνοντας πως ο νόμος για δανεισμό κομμάτων κάνει λόγο για δανεισμό από τράπεζες.

Ολόκληρη η συνέντευξη του κ. Χρυσόγονου:

«Τα κόμματα ξέρουμε ότι είναι εντελώς ελλειματικοί οργανισμοί...Εν πάσει περιπτώσει θα το κρίνει η επιτροπή ελέγχου. Δεν θέλω να προκαταλάβω. Εάν πάντως θεωρηθεί ότι είναι ιδιωτική χρηματοδότηση, απειλείται ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόστιμο», τόνισε.

Ερωτηθείς εάν το 20% πρόστιμο της ετήσιας επιχορήγησης το πληρώνει το φυσικό πρόσωπο ή το κόμμα, ο κ. Χρυσόγονος ξεκαθάρισε: «Το κόμμα. Θα παρακρατηθεί το 20% της χρηματοδότησης. Αν κρίνει η επιτροπή ελέγχου ότι παραβιάστηκε ο νόμος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.