Σήμερα αναμένεται να κατατεθεί η εισήγηση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνας Μιχαηλίδου, στο υπουργικό συμβούλιο για τον κατώτατο μισθό και την Τετάρτη, 27 Μαρτίου, θα υπάρξει απόφαση, ώστε ο νέος κατώτατος μισθός να εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου 2024.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η κα Μιχαηλίδου χθες στην ΕΡΤ, η εισήγησή της είναι αποτέλεσμα τόσο του διαλόγου με τους κοινωνικούς φορείς, δηλαδή με εκπροσώπους των εργοδοτών και των εργαζομένων, όσο και των εισηγήσεων των επιστημονικών φορέων, όπως της Τράπεζας της Ελλάδος, του ΙΟΒΕ και του ΚΕΠΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

