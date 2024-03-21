Πεντάγωνο: 50 επιθέσεις Χούθι σε πλοία ανοικτά της Υεμένης από το Φθινόπωρο

Οι αντάρτες Χούθι ευθύνονται για τουλάχιστον 50 επιθέσεις σε πλοία στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης από το φθινόπωρο, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμη αξιωματούχος του αμερικανικού Πενταγώνου.

Από τα μέσα Νοεμβρίου, οι προσκείμενοι στο Ιράν σιίτες αντάρτες εξαπολύουν επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν. Υποστηρίζουν πως οι επιθέσεις τους αποτελούν έκφραση αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας και απάντηση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Στην Ερυθρά Θάλασσα, οι Χούθι επιδιώκουν να διαταράξουν αυτή την κρίσιμης σημασίας οδό του παγκόσμιου εμπορίου, εξαπολύοντας τουλάχιστον 50 επιθέσεις» σε πλοία από το φθινόπωρο, δήλωσε η Σελέστ Ουάλαντερ, υφυπουργός Άμυνας επί θεμάτων Διεθνούς Ασφαλείας.

Οι επιθέσεις των ανταρτών έχουν διαταράξει σε μεγάλο βαθμό το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο, καθώς η διέλευση μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και της Διώρυγας του Σουέζ είναι μια ζωτική σημασίας αρτηρία.

Μπροστά σε αυτές τις επιθέσεις οι ΗΠΑ, υποστηρικτές του Ισραήλ, συγκρότησαν τον Δεκέμβριο μια πολυεθνική δύναμη για την προστασία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και εξαπέλυσαν, με τη βοήθεια του Ηνωμένου Βασιλείου, πλήγματα κατά των Χούθι στην Υεμένη.

Νωρίτερα σήμερα, το πρακτορείο Bloomberg μετέδωσε πως οι Χούθι ενημέρωσαν την Κίνα και τη Ρωσία ότι τα πλοία τους μπορούν να περνούν με ασφάλεια από την Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.