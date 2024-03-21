Κατεβάζει ρολά το εργοστάσιο της εταιρείας Γιούλα στο Αιγάλεω, μετά από 77 χρόνια λειτουργίας. Η απόφαση ανακοινώθηκε στους εργαζόμενους χθες το πρωί και μέσα σε μια μόλις ώρα ολόκληρη η παραγωγή του εργοστασίου σταμάτησε, με τους ίδιους να μιλούν για ένα ξαφνικό θάνατο.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ η διοίκηση της εταιρείας "για να προχωρήσει γρήγορα στην εκκαθάριση πρότεινε στους εργαζόμενους τη διπλάσια αποζημίωση από τη νόμιμη, ώστε να υπογράψουν οικειοθελείς αποχωρήσεις, μένοντας όμως εκτός ταμείου ανεργίας."

"Δεν είναι δυνατόν ο δεύτερος υαλουργικός όμιλος στον κόσμο, με εργοστάσια σ’ όλη την Ευρώπη και όχι μόνον, να κλείνει το μοναδικό εργοστάσιο στην Ελλάδα, εργοστάσιο που λειτουργεί πάνω από 70 χρόνια, έχοντας μάλιστα προσωπικό που στην πλειοψηφία του εργάζεται στην επιχείρηση για τουλάχιστον 20 χρόνια", καταλήγει η ανακοίνωση της ΓΣΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η υαλουργία Γιούλα, η οποία ιδρύθηκε το 1947, πέρασε στα χέρια του πορτογαλικού ομίλου BA Vidro το 2016 έναντι 500 εκατ. ευρώ.

Με βάση τις τελευταίες λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης που εμφανίζονται στο ΓΕΜΗ, η "Γιούλα" κατέγραψε το 2022 κύκλο εργασιών 60,8 εκατ. ευρώ, από 41,7 εκατ. ευρώ το 2021, με τις ζημιές να υποχωρούν στις 239 χιλ. ευρώ από 2,16 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Στην έκθεση της η ΕΥ, η οποία λειτούργησε ως Ανεξάρτητος Ορκωτός Ελεγκτής, εφιστούσε την προσοχή στο γεγονός ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είχε καταστεί αρνητικό.

"Η Γιούλα ήταν οικογένεια"

Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, Φώτης Κουράκος, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ τόνισε: "Είμαστε 140 εργαζόμενοι μόνιμοι, είναι περίπου 60-70 εργολαβικοί, είναι μεταφορικές, είναι εταιρείες, είναι συνεργαζόμενα μαγαζιά. Από αυτό το μαγαζί ζουν περισσότερες από 300 οικογένειες". Συμπλήρωσε μάλιστα: "Για τους περισσότερους, η Γιούλα δεν ήταν απλά μια δουλειά που έβαζε το ψωμί πάνω στο τραπέζι, αλλά οικογένεια. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν έχουν γνωρίσει άλλο εργοδότη."

Παρέμβαση της κυβέρνησης ζητούν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά

Την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης για την προστασία των 300 εργατών του εργοστασίου ΓΙΟΥΛΑ που «οδηγείται σε αιφνίδιο λουκέτο», ζητούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρήλος, Ρένα Δούρου και Νίκος Παππάς οι οποίοι κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει μεταξύ άλλων πως «Δεν μπορεί να γίνει ανεκτό να εμφανίζονται στη χώρα μας επενδυτές, που λόγω κρίσης και προβλημάτων ρευστότητας των εγχώριων εταιρειών, εξαγοράζουν την ελληνική παραγωγική βάση και μέσα σε σύντομο διάστημα, ανενόχλητοι, ξεπουλάνε τις υποδομές, σταματούν τις μηχανές παραγωγής και αφήνουν στον δρόμο υψηλής τεχνογνωσίας προσωπικό», αναφέρουν οι βουλευτές που κατέθεσαν την ερώτηση και προειδοποιούν ότι «το κλείσιμο του εργοστασίου ΓΙΟΥΛΑ στο Αιγάλεω θα συμβάλει περαιτέρω στην οικονομική υποβάθμιση της περιοχής, ενώ πρόκειται να στερήσει από τη χώρα μας μια σημαντική παραγωγική μονάδα υαλουργίας, που μέχρι τώρα ήταν γνωστή και σε διεθνές επίπεδο».

Το κράτος, αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Ερώτησή τους, οφείλει να προστατεύσει άμεσα τους εργαζόμενους και να δώσει προοπτική διεξόδου για αυτούς και τις οικογένειές τους, διαφορετικά θα εκπέμψει το σήμα πως στη χώρα μας η εργατική νομοθεσία και οι εκ του νόμου περιγραφόμενες υποχρεώσεις των εργοδοτών τηρούνται μόνο κατά το δοκούν και μόνο προς όφελος των συμφερόντων.

Ρωτούν τους αρμόδιους υπουργούς σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προχωρήσει ώστε να λάβει χώρα άμεσα τριμερής συνάντηση στο Υπ. Εργασίας με το σκοπό να βρεθεί μια βιώσιμη λύση για τους 300 εργαζόμενους, καθώς και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει ώστε να διασωθεί η λειτουργία της υαλουργίας στο Αιγάλεω.

Σε κοινή τους δήλωση για το θέμα ο Γιώργος Μουλκιώτης Βουλευτής Βοιωτίας και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος Γραμματέας Τομέα Εργασίας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρονται επίσης στο "αιφνίδιο λουκέτο", τονίζοντας ότι η άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης είναι απολύτως επιτακτική, προκειμένου να βρεθεί λύση, το εργοστάσιο να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία του και οι 300 εργαζόμενοι , η πλειοψηφία των οποίων εργάζεται πάνω από 20 χρόνια, να διατηρήσουν τη δουλειά τους.

"Η στήριξή μας στους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους είναι αυτονόητη, όπως αυτονόητη είναι και η συνδρομή μας στην άμεση εύρεση βιώσιμης λύσης για τη συνέχιση της λειτουργίας του εργοστασίου" καταλήγουν οι δυο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Να αποτραπεί το λουκέτο στην υαλουργία "Γιούλα" και να διασωθούν όλες οι θέσεις εργασίας, ζητα και η Νέα Αριστερά η οποία επίσης κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, προς τους υπουργούς Εργασίας, Ανάπτυξης, Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.

«Τη στιγμή που η κυβέρνηση αυτοεπαινείται για τις επιδόσεις της οικονομίας και τον ρυθμό ανάπτυξης -που προφανώς δεν έχουν βελτιώσει τη θέση των εργαζομένων, παρά μόνο τα κέρδη και τα υπερκέρδη- έρχεται το λουκέτο σε μία παραγωγική μονάδα, με περίπου 300 εργαζόμενους να οδηγούνται στην ανεργία», σημειώνουν οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Αναφέρουν, επίσης, πως το κλείσιμο του εργοστασίου "Γιούλα" θα στερήσει από τη χώρα μας μία σημαντική παραγωγική μονάδα και ταυτόχρονα θα οδηγήσει σε περαιτέρω οικονομική υποβάθμιση την ήδη πολλαπλά επιβαρυμένη Δυτική Αθήνα.

Τέλος, ρωτούν τους συναρμόδιους υπουργούς αν γνώριζαν για το λουκέτο, πώς θα παρέμβουν για να αποτραπεί, για να διασωθούν όλες οι θέσεις εργασίας και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, καθώς και πώς συνάδει το λουκέτο σε μία παραγωγική μονάδα με περίπου 300 εργαζόμενους, με τις θριαμβολογίες για την πορεία της οικονομίας.

