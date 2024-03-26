Την αναβολή της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ανακοίνωσε σήμερα στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, εν αναμονή της εκκίνησης της συζήτησης στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας που αναμένεται να καταθέσει αργότερα σήμερα το ΠΑΣΟΚ.

Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου αναμένεται να γίνει με το πέρας της συζήτησης στη Βουλή.

«Όλοι θέλουμε να δοθούν απαντήσεις και να χυθεί άπλετο φως από τη Δικαιοσύνη. Το δημοσίευμα της εφημερίδας 'Το Βήμα της Κυριακής' επιχείρησε με παραπλανητικό τρόπο να θέσει εν αμφιβόλω το πώς μεταφέρθηκε η επιχειρηματολογία περί ανθρωπίνου λάθους. Ουδείς αμφισβητεί πως η δικαστική έρευνα προχώρησε με τα πλήρη στοιχεία και πως αυτή προς το παρόν τουλάχιστον κατέληξε στη συνδρομή του ανθρώπινου λάθους, ασφαλώς και εξετάζονται και άλλες πτυχές της τραγωδίας» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερωτήσεις στο briefing των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης απέρριψε δε απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ότι υπήρξε από πλευράς κυβέρνησης προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης, καθώς όπως είπε, από το μεσημέρι της ίδιας ημέρας τα μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδοθεί ότι ο σταθμάρχης είχε ομολογήσει τα λάθη του. «Ακολούθως έρχεται ο πρόθυμος κ. Ανδρουλάκης για να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας, όταν μιλάμε για συγκεκριμένη εφημερίδα δεν μιλούμε αορίστως, εμείς δεν επιτιθέμεθα σε πρόσωπα, παραθέτουμε γεγονότα και μιλάμε για ταύτιση συμφερόντων. Βγαίνει ένα δημοσίευμα που αποδομείται σημείο προς σημείο και μετά ένας πολιτικός αρχηγός σπεύδει να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας. Ενώστε τις τελείες και θα καταλάβετε», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο κ. Μαρινάκης επέμεινε πως τα επιχειρήματα είναι συντριπτικά και τόνισε ότι θα πρέπει να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. «Ας είναι μία ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε πόσο εύκολα διακινούνται ψέματα. Ας αφήσουμε τους Δικαστές να κάνουν τη δουλειά τους, δεν προσφέρονται όλα τα θέματα για πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης», είπε ο κ. Μαρινάκης.

«Συνειδητά υπονομευτής του πολιτεύματος ο Κασσελάκης»

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον κ. Κασσελάκη ότι γίνεται συνειδητά υπονομευτής του πολιτεύματος και τόνισε ότι «περνά σε άλλη πίστα και από την πολιτική γελοιοποίηση γίνεται υπονομευτής του πολιτεύματος. «Θεωρώ πως αυτές οι δηλώσεις δεν εκφράζουν την πλειοψηφία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

