Του Γιάννη Ανυφαντή

Στο «κόκκινο» το θερμόμετρο στη Βουλή πριν καν κατατεθεί η πρόταση δυσπιστίας

Πριν καν κατατεθεί η πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, ξεκίνησαν οι διαξιφισμοί στην ολομέλεια της Βουλής, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά να αμφισβητεί τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών, πυροδοτώντας την πρώτη αντιπαράθεσή του με τον Υπουργό Επικρατείας, Μάκη Βορίδη.

«Σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ συνυπογράφει την πρόταση δυσπιστίας και ελπίζω να πάρουμε την ευκαιρία και να κάνουμε μια δημιουργική συζήτηση χωρίς ανακρίβειες», τόνισε ο Νίκος Παππάς, εν αναμονή της κατάθεσης προτάσεως δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ζητά να υπάρχουν διεθνείς παρατηρητές στις εκλογές, υποστηρίζοντας πως «σε καμία χώρα του ΟΑΣΕ δεν διεξάγονται εκλογές χωρίς την παρουσία διεθνών παρατηρητών».

«Σε όλες τις εκλογές υπάρχουν διεθνείς παρατηρητές, σε όλες. Δεν υπήρξε παράβαση σε μία», απάντησε από τα κυβερνητικά έδρανα ο Υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, τονίζοντας: «Σε όλες τις εκθέσεις πάντοτε οι ελληνικές εκλογές εκλήφθηκαν ως ελεύθερες και δίκαιες. Έχετε πρόθεση να αμφισβητήσετε ένα κεκτημένο δεκαετιών στην μεταπολίτευση που λέει ότι οι υπηρεσίες του ΥΠΕΣ κάνουν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές». Ο ίδιος μάλιστα κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει, αν πρόκειται να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα των εκλογών: «Θέλω ευθέως να ρωτήσω το κόμμα σας. Έχετε πρόθεση να αμφισβητήσετε το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών ή των ευρωεκλογών; Πρόσφατα είχαμε 3 εκλογές: δύο εθνικές και μια αυτοδιοικητικές. Αυτές διεξήχθησαν με κυβέρνηση ΝΔ. Αμφισβητήσατε το αποτέλεσμα τους; Το αμφισβητείτε; Έχει αλλάξει κάτι; Τι είναι αυτό που ανοίγετε;».

Σημειώνεται, πως η συζήτηση στην ολομέλεια, έχει ξεκινήσει από τις 15.00 το μεσημέρι με μικροεντάσεις, με τον Μιχάλη Κατρίνη από το ΠΑΣΟΚ να ζητά να μην συζητηθεί το προγραμματισμένο νομοσχέδιο καθώς επρόκειτο να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. «Όπως ξέρετε η κατάθεση προϋποθέτει ολομέλεια εν εξελίξει. Άρα αυτή την ώρα προσφέρουμε ολομέλεια εν εξελίξει. Εφόσον και μόλις κατατεθεί διακόπτεται η διαδικασία και καθορίζουμε τον χρόνο ενάρξεως», τόνισε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

