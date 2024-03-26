Της Πηνελόπης Γκάλιου

Την στρατηγική του ενόψει της τριήμερης μάχης στη Βουλή, επί της προαναγγελθείσας πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που αναμένεται να συνυπογράφουν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας, καταστρώνει το κυβερνητικό επιτελείο. Λίγο πριν ανοίξει -και επισήμως- η αυλαία της προεκλογικής περιόδου, ενόψει ευρωεκλογών, η κυβέρνηση αποφασισμένη να μην αφήσει καμία σκιά να πλανάται και να αλλοιώνει το προεκλογικό κλίμα, καλείται να δώσει μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες πολιτικές μάχες εντός του κοινοβουλίου, έναντι της αντιπολίτευσης για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, στον απόηχο του δημοσιεύματος του "Βήματος της Κυριακής" περί μονταζιέρας στις συνομιλίες του μοιραίου σταθμάρχη.

Το νήμα της κορυφαίας κοινοβουλευτικής διαδικασίας αναμένεται να κοπεί σήμερα – μετά τις 3 το μεσημέρι οπότε ξεκινούν οι εργασίες της Ολομέλειας της Βουλής -με την κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και την ενυπόγραφη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας ενώ παρότι δεν θα την συνυπογράψει το ΚΚΕ, αναμένεται να τη στηρίξει κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση δεν αναμένεται να κάνει χρήση του περιθωρίου των 48 ωρών που της δίνει ο Κανονισμός της Βουλής για την έναρξη της συζήτησης επί της πρότασης δυσπιστίας, αλλά με τα μέχρι στιγμής δεδομένα αναμένεται να ζητήσει την άμεση εκκίνηση των διαδικασιών.

Μία απόφαση που θα συντελέσει στο να μην επιτείνεται η εξωκοινοβουλευτική συζήτηση επί τους θέματος, αλλά θεσμικά και στα κοινοβουλευτικά πλαίσια να διεξαχθεί με όρους "λόγου – αντίλογου" από το βήμα και τα έδρανα της Βουλής, με κορύφωση την ονομαστική ψηφοφορία μετά τριημέρου, δηλαδή την Πέμπτη.

Το κλίμα από πλευράς της κυβερνητικής πτέρυγας έχει σκιαγραφηθεί ήδη από τον οξύ τόνο του κυβερνητικού εκπροσώπου και άλλων κυβερνητικών στελεχών, άμα τη δημοσίευση του θέματος περί "μονταζιέρας", χρησιμοποιώντας αυστηρό ύφος και περνώντας στην αντεπίθεση, έναντι όλων όσων υιοθέτησαν τις καταγγελίες. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες κυβερνητικές πηγές, η στάση του Παύλου Μαρινάκη αντανακλούσε την πρόθεση του πρωθυπουργού – ο οποίος απουσίαζε σε επίσημη επίσκεψη στον Καναδά- να μην μείνει καμία αιχμή και κατηγορία αναπάντητη, με το ανάλογο ύφος. Εξ αυτού ορμώμενος, άλλωστε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήκωσε το γάντι και μίλησε ευθέως για οικονομικά συμφέροντα, καταλογίζοντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκη, σπουδή να υιοθετήσει ένα δημοσίευμα πριν καν αξιολογηθεί η βασιμότητά του, ενώ έγινε λόγος για αντικυβερνητική εκστρατεία με αιχμή μία εθνική τραγωδία το οποίο κυνικά εκμεταλλεύεται η αντιπολίτευση στην προσπάθειά της να αποσταθεροποιηθεί η ίδια ή χώρα, όπως σχολιάστηκε.

Αυτό αναμένεται να είναι και το κλίμα που θα επικρατήσει στη Βουλή κατά την τριήμερη συζήτηση, με οξύς τόνους και συνεχείς αντιπαραθέσεις, και την κυβέρνηση να περνά στην αντεπίθεση, επιμένοντας ότι η εργαλειοποίηση ενός τόσο τραγικού γεγονότος από την αντιπολίτευση, σε συντονισμό με οικονομικά συμφέροντα, έχει ως στόχευση την πτώση της κυβέρνησης και την αποσταθεροποίηση της χώρας.

Αντ' αυτού βέβαια η κυβερνητική πλευρά εκτιμά ότι η λάσπη που δέχεται για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών ,το οποίο διερευνάται από τη Δικαιοσύνη και εκείνη θα δείξει το δρόμο των ευθυνών και της απόδοσής τους, θα λειτουργήσει συσπειρωτικά στη βάση του κόμματος, που εισπράττει την συντονισμένη αντικυβερνητική επιχείρηση που στήνεται, από συγκεκριμένους πολιτικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες. "Αυτή η χυδαία προσπάθεια θα αποτύχει. Πολύ περισσότερο καθώς όλοι οι πολίτες, πλέον, διαπιστώνουν ότι σε αυτόν τον πόλεμο φθοράς της εκλεγμένης κυβέρνησης παίρνουν μέρος και οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα. Συμφέροντα που θέλουν να την καταστήσουν όμηρο των δικών τους σχεδιασμών. Ματαιοπονούν. Η χώρα δε θα γυρίσει πίσω σε εποχές αβεβαιότητας και εκβιασμών από ισχυρά συμφέροντα και κομματικές σκοπιμότητες. Καλοδεχούμενη, συνεπώς, η πρόταση του κ. Ανδρουλάκη αν κατατεθεί. Είναι η καλύτερη ευκαιρία να διαπιστώσουν οι Έλληνες ποιοι συντάσσονται με την ομαλότητα, τη σταθερότητα και τη συνέχεια και ποιοι θέλουν να ναρκοθετήσουν την πορεία της χώρας προς την πρόοδο", επεσήμανε ο Παύλος Μαρινάκης.

Υπό αυτές τις συνθήκες, εικάζεται από κυβερνητικά στελέχη, πως ο πρωθυπουργός δεν αναμένεται να μετατρέψει την πρόταση δυσπιστίας σε πρόταση εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, καθώς εκτιμούν πως δεν τίθεται θέμα έλλειψης εμπιστοσύνης των πολιτών έναντι της μόλις λίγων μηνών εκλεγμένης κυβέρνησης της ΝΔ.

Πηγή: skai.gr

