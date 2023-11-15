Λογαριασμός
Κατατέθηκε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για σύσταση Προανακριτικής για την σύμβαση 717 για τα τρένα

Κατατέθηκε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής επί τη βάσει του πορίσματος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τη σύμβαση 717 στα τρένα 

ΣΥΡΙΖΑ

Κατατέθηκε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν εγκλημάτων που έχει τελέσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο πρώην Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής  και την προκαταρκτική διερεύνηση των π. Υπουργών κ.κ. Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Χρήστου Σπίρτζη.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά την προταση

Πηγή: skai.gr

