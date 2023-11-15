Κατατέθηκε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν εγκλημάτων που έχει τελέσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο πρώην Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής και την προκαταρκτική διερεύνηση των π. Υπουργών κ.κ. Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Χρήστου Σπίρτζη.
Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά την προταση
Πηγή: skai.gr
