ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδριάζει το Εκτελεστικό Γραφείο- Aπουσιάζει η Έφη Αχτσιόγλου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου.

Στη συνεδρίαση μετέχουν ex officio ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Σωκράτης Φάμελλος, οι γραμματείς Ράνια Σβίγκου και Γιώργος Βασιλειάδης, η εκπρόσωπος Τύπου Δώρα Αυγέρη, η γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Θεοδώρα Τζάκρη, και τρία μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η Έφη Αχτσιόγλου, η Ρένα Δούρου και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

Στη σημερινή συνεδρίαση δεν μετέχει η Έφη Αχτσιόγλου λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Για την απουσία της είχε ενημερωθεί η ηγεσία του κόμματος.

Είναι η δεύτερη φορά που συνεδριάζει το Εκτελεστικό Γραφείο υπό τον Στέφανο Κασσελάκη και αντικείμενο, σήμερα είναι ο πολιτικός και οργανωτικός σχεδιασμός του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να συζητηθούν οι εξελίξεις μετά την αποχώρηση των στελεχών της Ομπρέλας, η αντιπολιτευτική τακτική και η ανάπτυξη εξωστρεφών δράσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

