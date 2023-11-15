Αίτημα για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής καταθέτει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, με βάση, όπως αναφέρουν, «το περιεχόμενο της ποινικής δικογραφίας, που έχει αποστείλει η Ευρωπαία εισαγγελέας από την αρμόδια εισαγγελική αρχή, για τη σύμβαση "717/2014", με απαράβατο όρο τη συμπερίληψη της περιόδου διαμόρφωσης της σύμβασης και την ενσωμάτωση των ευθυνών».

Επιπλέον, προσθέτουν, εντός της αποσβεστικής προθεσμίας που προβλέπει η νομοθεσία και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Βουλής, θα καταθέσει και αίτημα για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το δυστύχημα-έγκλημα των Τεμπών.

Εξηγώντας την στάση του ΣΥΡΙΖΑ, οι ίδιες πηγές αναφέρουν: «Η μέχρι σήμερα εμπειρία από την διερεύνηση υποθέσεων στην Βουλή μέσω κοινοβουλευτικών επιτροπών-είτε εξεταστικών, είτε προανακριτικών- από την κυβέρνηση της ΝΔ είναι απογοητευτική, καθώς με την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία οδηγεί σε συγκάλυψη και αμνήστευση των υποθέσεων. Είτε πρόκειται για εξεταστικές είτε για προκαταρκτικές επιτροπές, έχει αποδειχθεί ότι αχρηστεύονται από τη ΝΔ δια της κομματικής εργαλειοποίησης του κανόνα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Κι αυτό πρέπει να το γνωρίζει η ελληνική κοινωνία».

Ωστόσο, προσθέτουν, «έχοντας επίγνωση του ρόλου μας ως αξιωματική αντιπολίτευση, θα αξιοποιήσουμε όλα τα κοινοβουλευτικά εργαλεία που έχουμε στην διάθεσή μας για την διερεύνηση της αλήθειας, καταθέτοντας τη δική μας πρόταση δύο προανακριτικών επιτροπών».

Αναφέρονται στην πρόταση του ΚΚΕ για εξεταστική επιτροπή ΚΚΕ υποστηρίζοντας: «Είναι παντελώς παρελκυστική και αποσκοπεί καταφανώς στη διάχυση των ευθυνών σε κάθε υπεύθυνο και ανεύθυνο για το έγκλημα των Τεμπών (ακόμη και στην Ε.Ε επιχειρεί να επιρρίψει ευθύνες...)». Ωστόσο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «σεβόμενος τη μνήμη των 57 θυμάτων και συντασσόμενος πλήρως στο πλευρό των συγγενών τους που ψάχνουν δικαίωση, αποφάσισε -πέρα από την κατάθεση δικής του πρότασης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής- να συμπράξει σε κάθε πρωτοβουλία (από όπου κι αν προέρχεται, οποιοδήποτε κίνητρο και οποιαδήποτε σκοπιμότητα κι αν κρύβει και οποιαδήποτε κατάληξη κι αν έχει) που θα μπορούσε να ρίξει έστω και λίγο φως στο σκοτάδι που επιχειρεί να ρίξει η κυβέρνηση στη συγκεκριμένη υπόθεση».

Πηγή: skai.gr

