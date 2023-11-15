«Η ΝΔ θα ψηφίσει την πρόταση της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για να διερευνηθούν τα αίτια της τραγωδίας των Τεμπών -όπως έχει δεσμευτεί από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση- αλλά θα καταψηφίσει την Προανακριτική Επιτροπή που προτείνει το ΠΑΣΟΚ» ξεκαθάρισε ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης απαντώντας στους πολιτικούς αρχηγούς της αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση στην Ολομέλειας.

Ο υπουργός αντέστρεψε τις επικρίσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ περί υιοθέτησης από τη ΝΔ της πρότασης του ΚΚΕ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για λόγους «τακτικής» αναρωτώμενος «πώς είναι δυνατόν ταυτόχρονα όταν η ΝΔ λέει "ναι" στη διερεύνηση να μας λέτε ότι το κάνουμε για να συγκαλύψουμε τις ευθύνες και εάν πούμε "όχι" στη διερεύνηση πάλι ο στόχος μας είναι η συγκάλυψη». Επέκρινε ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και ”Νίκη” ότι «σπεύδουν να στέρξουν και να υπερψηφίσον όλες τις προτάσεις για τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών», άρα και του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς όμως -όπως σημείωσε- «να την έχετε καν δει» και «χωρίς να ξέρετε τις αποδιδόμενες κατηγορίες στους υπουργούς και εσείς να δηλώνετε ότι τις έχετε αποδώσει!». «Εάν αυτό δεν είναι πολιτικός τακτικισμός, εργαλοιοποίηση και ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας τότε τι είναι;» είπε.

Ο κ. Βορίδης σημείωσε ότι «η κυβέρνηση αμέσως μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία ανέλαβε την αντικειμενική πολιτική ευθύνη και όχι απλά φραστικά αλλά υπήρξε η πολιτική πράξη της παραίτησης του αρμόδιου υπουργού Μεταφορών. Στην συνέχεια η κυβέρνηση όρισε διοικητική επιτροπή προκειμένου να γίνει πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια, το πόρισμα παραδόθηκε με ταχύτητα και φυσικά από τη Δικαιοσύνη κινήθηκε ο έλεγχος των ποινικών ευθυνών και έχουν ασκηθεί οι σχετικές ποινικές διώξεις».

Επισήμανε πως «η κυβέρνηση πριν τις εκλογές είχε πει ότι εφόσον η επόμενη Βουλή ζητήσει τη διερεύνηση των αιτιών, αυτό αυτονοήτως θα γίνει αποδεκτό για μια ενδελεχέστερη πλήρη έρευνα» και τόνισε πως «σε αυτό είμαστε απολύτως συνεπείς» γι' αυτό και μόλις το ΚΚΕ κατέθεσε την πρόταση για σύσταση Εξεταστικής «η ΝΔ είπε "ναι", χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς εκτιμήσεις και περιστροφές». «Είπαμε πως δεν συμφωνούμε με το σκεπτικό και την αιτιολογία της πρότασης του ΚΚΕ, συμφωνούμε όμως με το αιτητικό. Να γίνει η Εξεταστική και από εκεί και πέρα, οι προσεγγίσεις προφανώς θα αναπτυχθούν στα πορίσματα και στις σκέψεις της ίδιας της Επιτροπής» προσέθεσε.

Σχετικά με την πρόταση Προανακριτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο κ. Βορίδης είπε ότι «θα γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια αλλά σας λέω από τώρα ότι θα την απορρίψουμε -για να το ξεκαθαρίσουμε- διότι δεν συντρέχουν ποινικές ευθύνες». Και αυτό, είπε, «το ξέρουμε γιατί αναγνώσαμε την πρότασή σας, είδαμε την κρισιολόγησή σας». Ο υπουργός είπε ότι «αναλυτικά επί της προτάσεως του ΠΑΣΟΚ θα σας απαντήσουμε στη συζήτηση που θα γίνει σε λίγες ημέρες στην Ολομέλεια » και προσέθεσε ότι «θα γίνει μια ωραία ποινική συζήτηση, γιατί εάν και δικηγορώ ποινικά καμία 35αριά χρόνια, θα ξεχάσω τα λίγα… νομικά που ξέρω καθώς δεν ήξερα ότι τελούνται και αποδίδονται ευθύνες για ανθρωποκτονίες μέσω της απόδοσης οικονομικών αδικημάτων! Αυτό πραγματικά δεν το είχα ακούσει, ότι γίνονται ανθρωποκτονίες με παραβάσεις καθήκοντος και με απιστίες, ομολογώ ότι με δυσκολεύει να το παρακολουθήσω» είπε ο κ. Βορίδης.

Ο υπουργός επανέλαβε πολλές φορές ότι «η ΝΔ τοποθετείται με καθαρό τρόπο: θέλουμε τη διερεύνηση των αιτιών». «Οι Εξεταστικές Επιτροπές, μπορούν να μετατραπούν σε Προανακριτικές Επιτροπές» σημείωσε ενώ απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ είπε «ούτε αυτό θέλατε να περιμένετε» και προσέθεσε: «Από αυτό φαίνεται ποιος είναι προαποφασισμένος και ποιος θέλει την πολιτική εκμετάλλευση αυτού του τραγικού γεγονότος. Η πλειοψηφία που από την πρώτη στιγμή φέρεται υπεύθυνα ή η αντιπολίτευση που θέλει να προβεί σε πολιτικές εκμεταλλεύσεις και άγρα πολιτικών επιδιώξεων. Και λυπάμαι πολύ, που ένα τραγικό γεγονός δεν μπόρεσε να δώσει τη δυνατότητα σύγκλισης και ομόνοιας ως προς τη διερεύνηση των πραγματικών συστημικών προβλημάτων τής λειτουργίας των σιδηροδρόμων».

Ο υπουργός Επικρατείας απαντώντας στις παρατηρήσεις του προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον τρόπο λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής που θα συγκροτηθεί είπε πως «η κυβέρνηση δεν έχει καμία άποψη, αυτό είναι ένα αμιγώς κοινοβουλευτικό ζήτημα που θα οργανωθεί από την ίδια την Επιτροπή και θα επιλέξει ποιους μάρτυρες ή όχι θα καλέσει ή ποιο θα είναι το προεδρείο της» και προσέθεσε πως «οι εργασίες της Εξεταστικής - εξ όσων γνωρίζω- είναι ανοικτές».

Σχετικά με τη δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέα που έχει έρθει στην Βουλή, ο κ. Βορίδης είπε ότι «αφορά τα ευρωπαϊκά δημοσιονομικά και συζητά για τη διαχείριση των χρημάτων της Ευρώπης» εμάς όμως «φαντάζομαι ότι μας ενδιαφέρει η συζήτηση των αιτιών του τραγικού δυστυχήματος και εκεί εμείς θέλουμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας και όχι σε μια δημοσιονομική συζήτηση»

