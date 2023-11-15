Φάμελλος- Εξεταστική για τα Τέμπη: Ο Βορίδης παίζει και τον ρόλο του δικαστή

«Ο κ. Βορίδης ανακοίνωσε την προαποφασισμένη θέση της κυβέρνησης να συγκαλύψει μέσα σε διαδικασίες της Βουλής το έγκλημα των Τεμπών», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος στη δευτερολογία του στη Βουλή, εξαπολύοντας επίθεση στον υπουργό Επικρατείας και την κυβέρνηση, την οποία χαρακτήρισε «δυστύχημα για τη δημοκρατία».

Ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανέφερε ότι «εμείς δεν θα το επιτρέψουμε αυτό» και κάλεσε τις υπόλοιπες δυνάμεις και τους βουλευτές της ΝΔ που θα συμμετέχουν στην Εξεταστική, «να μην επιτρέψουν στον κ. Βορίδη να σταματήσει μάρτυρες». «Εμείς θα ψηφίσουμε οποιαδήποτε διαδικασία που θα δώσει έστω και έναν μάρτυρα που θα φέρει στοιχεία», είπε απευθυνόμενος στα έδρανα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, προσθέτοντας ότι «δεν επιτρέπεται να σταματήσουμε τη δυνατότητα έστω και ενός να πει κάτι παραπάνω μέσα σε διαδικασία της Βουλής, δεν επιτρέπεται να περάσει στην κοινωνία μια καραμέλα που θα βγάλει ο κ. Βορίδης ότι αρνηθήκαμε τη συζήτηση».

«Ο κ. Βορίδης αποκάλυψε ότι η ΝΔ φοβάται την αλήθεια. Εμείς δεν φοβόμαστε τίποτα, αποδείξτε και οι υπόλοιποι ότι δεν φοβάστε τίποτα», είπε.

Ειδικότερα ο κ. Φάμελλος ανέφερε στη δευτερολογία του ότι με την τοποθέτηση του, που είχε προηγηθεί, «ο κ. Βορίδης εκπροσωπώντας τον κ. Μητσοτάκη μόλις αναίρεσε τον λόγο που ήρθαμε σήμερα εδώ. Ήρθε να πει εκ των προτέρων ότι έχει αποφασίσει και έχει βγάλει ετυμηγορία για το έγκλημα των Τεμπών. Είπε ότι δεν θα συνηγορήσουν σε αιτήματα προκαταρκτικών επιτροπών, ότι δεν θα λάβει υπόψη του την ποινική δικογραφία τής Ευρωπαίας Εισαγγελέως που έχει μέσα κακούργημα για τον κ. Καραμανλή». «Εσείς βγαίνετε πάνω από την Ευρωπαία Εισαγγελέα και γίνεστε δικαστής εις βάρος των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου και καθοδηγείται τη ΝΔ να μην ψηφίσει κάτι που η Ευρωπαία Εισαγγελέας λέει ότι είναι παράβαση καθήκοντος και εγκληματική πράξη για τη διαχείριση δημόσιου χρήματος», είπε απευθυνόμενος στον κ. Βορίδη. «Την κοινοβουλευτική συζήτηση που κάνουμε δεν την ακούτε; Μιλήσαμε πολλοί για το ρουσφέτι στον σταθμάρχη και την ανεπάρκεια του, για το τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης που κάηκε το ‘19 και δεν φτιάξατε, για το σύστημα στην Καρόλου που δεν λειτουργούσε από το ‘20 και μετά, για την παραίτηση του προϊσταμένου τού συστήματος τηλεδιοίκησης, για τα τρία εξώδικα… Για όλα αυτά λέτε ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική ευθύνη;», ρώτησε.

Σχολίασε πως ό,τι και να ειπωθεί στον διάλογο στη Βουλή η κυβέρνηση θα τον υποτιμήσει, «ό,τι και να πούμε εμείς, εσείς θα κάνετε κλειστή εξεταστική επιτροπή, δεν θα καλέσετε μάρτυρες της μειοψηφίας, τα έχετε προαποφασίσει».

«Προανακοινώσατε», συνέχισε, «ότι θα απορρίψετε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ ή και τη δική μας αν είναι επί της 717 -επί των πραγματικών παραβάσεων του κ. Καραμανλή ίδια θα είναι-, άρα ο κ. Βορίδης εκτός από σκιώδης πρωθυπουργός παίζει και τον ρόλο του δικαστή, προαποφασίζει για τα πάντα». «Φοβάμαι ότι έχει αποφασίσει και στην εξεταστική τι θα γίνει», σχολίασε.

Απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη σχολίασε ότι «δεν ακούσαμε για το αν θα συμφωνήσετε για μια προκαταρκτική για το έγκλημα».

Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια υπέρβαση υπερψηφίζοντας την Εξεταστική του ΚΚΕ παρότι «κατανοούμε τους κινδύνους να εκμεταλλευθεί ο κ. Βορίδης την Εξεταστική, μπορεί να μην το θέλετε (σ.σ. είπε προς το ΚΚΕ), αλλά θα την εκμεταλλευτεί φάνηκε».

«Αλλά πρέπει να αποφασίσουμε τουλάχιστον ως μειοψηφία. Θα υπάρξει προκαταρκτική για το έγκλημα; Θα συμφωνήσετε στην επέκταση της 717 κ. Ανδρουλάκη; Δεν μας είπατε τίποτα».

Επιπλέον είπε ότι κάνει πολύ μεγάλο λάθος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ «να προσπαθείτε να βάλετε τον Χρήστο Σπίρτζη που έσωσε τη σύμβαση, στο ίδιο κάδρο με τον κ. Καραμανλή που έδωσε λεφτά σε μια κοινοπραξία της οποίας τη σύμβαση ο κ. Σπίρτζης ήδη είχε θέσει υπό αίρεση».

«Δηλαδή ενώ υπήρχαν παραλείψεις που βρήκε ο Χρήστος Σπίρτζης και είχε σταματήσει τη διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης και πληρωμών, ο κ. Καραμανής απ' ό,τι προκύπτει από την Ευρωπαία Εισαγγελέα εγκαλείται για κακούργημα γιατί πλήρωσε τη σύμβαση που σταμάτησε ο Σπίρτζης». Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δέχεται να μπει στην προκαταρκτική η περίοδος ‘15-‘19 και ότι το δέχεται και ο Χρήστος Σπίρτζης «γιατί δεν έχει να φοβηθεί τίποτα», «αλλά κ. Ανδρουλάκη να μην επεκτείνουμε τη συζήτηση 3-4 χρόνια πίσω; Είναι μια πρόταση δίκαιη, τίμια, πάνω στο τραπέζι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

