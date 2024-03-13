«Χθες παρουσίασα 7 μέτρα για την ακρίβεια και 5 τομές για την φορολογία, τα οποία μπορούν να δώσουν μία νέα αρχή στην ελληνική κοινωνία», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, κάνοντας λόγο για « μία από τις σημαντικότερες προτάσεις που έχουν κατατεθεί από ελληνικό κόμμα τα τελευταία χρόνια».

Ωστόσο, όπως τονίζει, «τα μέτρα είναι εξαφανισμένα από όλα τα ενημερωτικά site της προπαγάνδας Μητσοτάκη, τα οποία προφανώς περιμένουν non paper του Μαξίμου, για να δουν πώς θα αντιδράσουν».

Χθες παρουσίασα 7 μέτρα για την ακρίβεια και 5 τομές για την φορολογία, τα οποία μπορούν να δώσουν μία νέα αρχή στην ελληνική κοινωνία.

Είναι μία από τις σημαντικότερες προτάσεις που έχουν κατατεθεί από ελληνικό κόμμα τα τελευταία χρόνια.

«Αυτό δε λέγεται ενημέρωση, η κατάσταση αυτή είναι πληγή στην ελληνική Δημοκρατία», καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

