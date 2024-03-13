Λογαριασμός
Βολές Κασσελάκη κατά των ενημερωτικών site «της προπαγάνδας Μητσοτάκη» - «Εξαφάνισαν τα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια»

«Τα μέτρα και οι τομές που παρουσίασα είναι μία από τις σημαντικότερες προτάσεις που έχουν κατατεθεί από ελληνικό κόμμα τα τελευταία χρόνια»

«Χθες παρουσίασα 7 μέτρα για την ακρίβεια και 5 τομές για την φορολογία, τα οποία μπορούν να δώσουν μία νέα αρχή στην ελληνική κοινωνία», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, κάνοντας λόγο για « μία από τις σημαντικότερες προτάσεις που έχουν κατατεθεί από ελληνικό κόμμα τα τελευταία χρόνια».

Ωστόσο, όπως τονίζει, «τα μέτρα είναι εξαφανισμένα από όλα τα ενημερωτικά site της προπαγάνδας Μητσοτάκη, τα οποία προφανώς περιμένουν non paper του Μαξίμου, για να δουν πώς θα αντιδράσουν».

«Αυτό δε λέγεται ενημέρωση, η κατάσταση αυτή είναι πληγή στην ελληνική Δημοκρατία», καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

