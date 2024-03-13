Επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπολύουν Τούρκοι αναλυτές και τουρκικά μέσα δημοσιεύοντας παράλληλα χάρτες που στοχοποιούν τη χώρα.

Όπως σχολιάζει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, αρχίζει σταδιακά από κάποια μέσα να δημιουργείται μια νέα «γραμμή» προς την Ελλάδα επηρεάζοντας αρνητικά το καλό κλίμα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες μέχρι σήμερα την ώρα μάλιστα που επίκειται νέα συνάντηση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγίπ Ερντογάν.

Συγκεκριμένα, Τούρκοι αναλυτές διαμηνύουν ότι «με τους πυραύλους Atmaca θα μπορούμε να εγκλωβίσουμε τον ελληνικό στόλο στα λιμάνια του». Μιλώντας στο CNN Turk υποστηρίζουν πως «τα συστήματά μας θα μπλοκάρουν όλη την Ελλάδα».

Συγκεκριμένα, ο στρατιωτικός αναλυτής Αμντουλάχ Αγάρ σχολίασε ο στρατιωτικός αναλυτής «Ο πύραυλος Atmaca είναι ένα έργο που μας κάνει περήφανους. Αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού. Κανονικά οι χώρες δεν διαθέτουν πολλά πολεμικά πλοία . Για παράδειγμα, αν και δεν θα το θέλαμε , αν έχουμε μια ένταση με την Ελλάδα. Αυτό το σύστημα θα μπλοκάρει όλη την Ελλάδα. Δεν θα μπορεί να βγάλει τα πλοία της απο τα λιμάνια της. Έχει τόση μεγάλη αξία αυτό το σύστημα».

Ο διευθυντής της Hurriyet, Αχμέτ Χακάν ανέφερε από την πλευρά του: « Μα φυσικά καθώς μπορεί να εκτοξευθεί και από τις φρεγάτες μας και από τις κορβέτες μας και σε περιφερειακό επίπεδο δημιουργούμε μια δύναμη αποτροπής. Όπως στη Λιβύη, στη Σομαλία. όπου έχουμε και μια συμφωνία, τα πλοία μας θα αρχίσουν να αποκτούν μια δύναμη αποτροπής.»

Τουρκικά ΜΜΕ που στοχοποιούν την Ελλάδα

Επίσης, τουρκικά ΜΜΕ δημοσιεύουν χάρτες που στοχοποιούν την Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι «με τους πυραύλους μας προκαλούμε πλήγματα στην ηπειρωτική Ελλάδα», σχολιάζοντας επίσης ότι «μπορούμε και υπερασπιζόμαστε την Γαλάζια Πατρίδα».

«Τι κάνει ο πύραυλος αυτός; Έχει βεληνεκές 260 χιλιόμετρα. Να ξέρετε πως η απόσταση από το Καραμπουρνάκι ( στη Σμύρνη), μέχρι την ηπειρωτική Ελλάδα είναι 154 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε...» ανέφερε ο πρόεδρος του κέντρου στρατηγικών ερευνών Asam, Εραϊ Γκιουτσλουερ και συνέχισε:

«Το βλέπετε.... εδώ είναι η Μαύρη θάλασσα.. Υπάρχει και ο πύραυλος Tayfun που μπορεί να εκτοξευθεί με βεληνεκές 1000 χιλιόμετρα. Εχουμε και το αντιαεροπορικό σύστημα Siper. Άρα έχουμε την ικανότητα να υπερασπιστούμε τη μητέρα πατρίδα μας, την Γαλάζια Πατρίδα μας και την Ουράνια πατρίδα μας..»

Ο πρέσβης της Ελλάδας επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον Ερντογάν

Παράλληλα, χθες Τρίτη ο νέος πρέσβης της Ελλάδα, Θεόδωρος Μπιζάκης επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον Ερντογάν. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη θα είναι εκείνος που θα προετοιμάσει και την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα μέσα στο Μάιο.

