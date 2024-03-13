Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ για το οικονομικό πρόγραμμα Κασσελάκη: Δεν είναι monopoly η άσκηση οικονομικής πολιτικής

Για το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσίασε χθες ο κ. Κασσελάκης, την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ για τις επαγγελματικές δραστηριότητες του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και τις ευρωεκλογές, μίλησε ο Παύλος Μαρινάκης στην εκπομπή «ΣΗΜΕΡΑ» του ΣΚΑΪ.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα

Ειδικότερα, κληθείς να σχολιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσίασε χθες ο κ. Κασσελάκης, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «ως προς το σκέλος του οικονομικού προγράμματος η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Η άσκηση της οικονομικής πολιτικής δεν είναι monopoly, το έκανε ο κ. Τσίπρας. Από τον κ. Τσίπρα έως τον κ. Κασσελάκη έχει μεσολαβήσει η σκληρή και δύσκολη πραγματικότητα. Υπάρχει η έννοια της πραγματικότητας η οποία κατεδαφίζει τον λαϊκισμό. Είναι ανάξιο σχολιασμού».

Ακολούθως ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι «από τον κ. Τσίπρα έως τον κ. Κασσελάκη μεσολάβησαν δύο κυβερνήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην εξουσία με αντίστοιχες σε πολλές περιπτώσεις υποσχέσεις όπως θα φορολογήσουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να αυξήσουν πάνω από 25 φορολογικούς συντελεστές και να αφήσουν ανεργία οκτώ μονάδες μεγαλύτερη από ό,τι την έχουμε εμείς και μία χώρα με κατώτατο μισθό με 650 ευρώ. Η πραγματικότητα συνεχίστηκε με τον κ. Μητσοτάκη και μάθαμε πόσο σημαντικό είναι να έχεις μία ισχυρή οικονομία. Την κρίση δεν την έμαθε ο κ. Τσίπρας πριν γίνει πρωθυπουργός, ήξερε τις συνθήκες υπό τις οποίες έγραφε το πρόγραμμά του. Σε στιγμές κρίσεις χρειάζεται μια αξιόπιστη κυβέρνηση. Όλα αυτά δισ. που ήρθαν στη χώρα μας δεν θα έρχονταν αν η χώρα μας ήταν στην κατάσταση που ήταν το 2015»,.

Ο κ. Κασσελάκης άλλα είπε χθες και άλλα την 1η Μαρτίου

Αναφορικά με την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ για τις επαγγελματικές δραστηριότητες του κ. Κασσελάκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε «συνειδητά ξεχνάει ο κ. Κασσελάκης ότι το ζήτημα των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων δεν το έφερε ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αλλά ο διευθυντής του κόμματος του, να μην αυτοθυματοποιείται. Τόνισα χθες ότι δεν είναι ένας influencer του διαδικτύου, είναι ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτή, λοιπόν, η χώρα έχει κάποιους νόμους ένας εκ των οποίων προβλέπει την απαγόρευση συμμετοχής στον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης μόλις εκλεγεί, όχι όταν καταθέσει το πόθεν έσχες αλλά σε ένα διάστημα εξήντα ημερών να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Το τι έχει κάνει ο κ. Κασσελάκης θα το αξιολογήσει η δικαιοσύνη».

Ο ίδιος πρόσθεσε «αν βάλει κανείς όσα είπε χθες με όσα είχε πει την 1η Μαρτίου σε συνέντευξή του θα καταλάβει ότι αλλάζει θέση όπως ο προκάτοχός του με βάση το τι τον συμφέρει. Ας προσέχει κάθε φορά τι λέει και ας συμβουλευτεί ένα δικηγόρο διότι επιβαρύνει τη θέση του γιατί παράδειγμα υπάρχουν άλλες εταιρείες, ποιος δάνεισε, και αν έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες;».

Θέλουμε στις ευρωεκλογές το υψηλότερο δυνατό ποσοστό

Αναφορικά με τον πήχη που θέτει το κυβερνών κόμμα στις ευρωεκλογές, ο κ. Μαρινάκης τόνισε «το υψηλότερο δυνατό ποσοστό. Στις ευρωεκλογές οι πολίτες αποφασίζουν ποιους ευρωβουλευτές θέλουν να τους εκπροσωπούν στην Ευρώπη. Τους τελευταίους μήνες ζήσαμε ένα απόλυτο κοντραστ με ευρωβουλευτές να συκοφαντούν τη χώρα ενώ κατάπιναν αμάσητες τις παραβιάσεις για το κράτος δικαίου, παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, απειλές σε δημοσιογράφους και ένα κόμμα, τη ΝΔ, που πηγαίνει εκτός Ευρώπης δια του πρωθυπουργού και φέρνει χρήματα στη χώρα, διαπραγματεύεται σκληρά για το συμφέρον των αγροτών και αντιμετωπίζει κρίσεις. Οι ευρωεκλογές δεν είναι παιχνίδι.»

Για την επιχείρηση της φρεγάτας ΥΔΡΑ στην Ερυθρά Θάλασσα

«Έριξε εναντίον δύο μη επανδρωμένων σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής. Αυτή είναι άτυπη ενημέρωση που έχουμε από το ΓΕΕΘΑ και μένουμε σε αυτή. Συνεχίζει κανονικά την πορεία της χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν έχουμε κάτι περισσότερο από αυτήν την ενημέρωση και είναι ζητήματα που πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Εκείνη τη στιγμή παρείχε προστασία σε εμπορικό πλοίο. Η αντίδραση ήταν ακριβώς με βάση το πρωτόκολλο και συνεχίζει κανονικά την πορεία. Έφερε εις πέρας αυτό που έπρεπε να κάνει όπως όριζαν οι κανόνες εμπλοκής και θα συνεχίσει κανονικά να βρίσκεται στην περιοχή για όσο διαρκεί η επιχείρηση αυτή, όπως συμβαίνει με όλες τις υπόλοιπες μεγάλες χώρες που συμμετέχουν σε αυτήν την επιχείρηση και όπως είχαμε πει από την αρχή», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Για τις ομοφοβικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη

Ερωτηθείς για την ομοφοβική επίθεση στη Θεσσαλονίκη ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι το φαινόμενο υπάρχει και σε άλλες περιοχές της επικράτειας, το οποίο έχει ξεκινήσει πριν κάποια χρόνια που υπήρχε ένα κλίμα μισαλλοδοξίας και οργής. Το κράτος λειτουργεί καθώς υπάρχουν συλλήψεις και εφαρμόζονται οι νόμοι.

«Παραμένει ανησυχητικό το γεγονός πως ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος εκφράζει μισαλλοδοξία και πολλές φορές όχι μόνο στην άκρα δεξιά, πολλές φορές και στα άλλα άκρα. Το μίσος δεν εκφράζεται μόνο με ρατσιστικές εκφράσεις αλλά και με επιθέσεις στους δημοσιογράφους, με μισογυνιαμό.

Έχουμε όλοι ευθύνη να καταλάβουμε ότι η αντιμετώπιση δεν αφορά μόνο την καταστολή. Αναφέρομαι στη ρητορική της άκρας δεξιάς αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ με τη στοχοποίηση δημοσιογράφων» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης - «Θα δούμε την εφαρμογή του νέου Ποινικού Κώδικα»

Σε σχόλια δημοσιογράφων για το ότι δεν λειτουργεί η Δικαιοσύνη, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «η Δικαιοσύνη εφαρμόζει νόμους που ψηφίζονται στη Βουλή. Μέχρι και την τελευταία αλλαγή ΠΚ, η συντριπτική πλειοψηφία των αδικημάτων που συζητάμε, πέραν των πολύ σκληρών κακουργημάτων, είναι πλημμελήματα. Στη χώρα αυτή, για να συνεννοηθούμε, το 99% των περιπτώσεων αυτών, μέχρι να ψηφιστεί ο τελευταίος Ποινικός Κώδικας, πήγαιναν σπίτι τους, με μια ποινή, η οποία ήταν στα χαρτιά. Τώρα, λοιπόν, θα δούμε την εφαρμογή».

Για τη λειτουργία της ΕΛΑΣ - «Δεν είμαστε όλοι ίδιοι αλλά ούτε και όλα τα χρόνια είναι ίδια»

«Να πούμε πρώτον ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και δεύτερον δεν είναι όλα τα χρόνια ίδια. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές κινήσεις, που είναι εν εξελίξει, και από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία και την προηγούμενη τετραετία, του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Παράδειγμα, όλοι οι νεοεισελθόντες στο Σώμα αστυνομικοί πηγαίνουν σε Αστυνομικά Τμήματα των μεγάλων πόλεων κυρίως της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, επιστρέφουν από Τμήματα που θεωρητικά έχουν μικρότερη εγκληματικότητα σε Τμήματα που έχουν πολύ μεγαλύτερες ανάγκες. Η Τροχαία επανδρώνεται με περισσότερο προσωπικό. Εγώ σχεδόν σε κάθε ενημέρωση πολιτικών συντακτών ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης αναφέρομαι με συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει και σε επίπεδο Τροχαίας και σε επίπεδο συλλήψεων. Χρειάζονται και περισσότερα περιπολικά και περισσότεροι αστυνομικοί στις γειτονιές, αλλά πολλαπλασιάζονται, αυξάνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη τετραετία», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.





