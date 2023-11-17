Κασσελάκης: «Στον προοδευτικό χώρο στην Ελλάδα είδα ένα κενό»

Την άποψη ότι οι επιθέσεις που έχει δεχθεί δείχνουν ότι όσοι τις έκαναν « δεν αποδέχονται τη βάση του κόμματος » εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή « Ενώπιος Ενωπίω » και μεταδίδεται αυτή την ώρα.

Απαντώντας στην ερώτηση γιατί ενεπλάκη με την πολιτική στην Ελλάδα, αναφέρθηκε αρχικά στον Αλέξη Τσίπρα και στην επιλογή του να τον βάλει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματος. Συνεχίζοντας, ανέφερε, ωστόσο, ότι είδε « στον προοδευτικό χώρο στην Ελλάδα ένα κενό ».

« Είδα ένα κενό για μια αξιόπιστη και υβριδική πρόταση. Μην ξεχνάτε ότι στα εσωκομματικά μας ήμουν ο μόνος υποψήφιος ο οποίος είχε θέση, προτάσεις, στο διαδίκτυο, στην κρίση του λαού, στην κρίση των μελών. Ήμουν πολύ ξεκάθαρος στο τι θέλω να κάνω. Το είχα γράψει μάλιστα και σε εφημερίδες, ναι, θέλω να κάνω ένα μεγάλο προοδευτικό κόμμα. Ακριβώς όπως λέει και η διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ, που καλύπτει από τη ριζοσπαστική Αριστερά μέχρι το προοδευτικό Κέντρο. Αυτό θέλω να κάνω », είπε.

Ερωτηθείς σχετικά με τους χαρακτηρισμούς που έχει δεχθεί και το αν τελικά είναι αριστερός, απάντησε καταφατικά, υποστηρίζοντας ότι το δείχνει « έμπρακτα ». Τόνισε, δε, ότι εκλέχθηκε « δημοκρατικά από τη βάση του κόμματος », αντιπαραβάλλοντας αυτούς που δεν το αποδέχονται.

«Όταν κάποιος από τη δεύτερη μέρα της θητείας μου στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει και μου δίνει ονόματα και επίθετα και όλους τους χαρακτηρισμούς που μπορεί να υπάρξουν, προφανώς τι δείχνει αυτό; Δείχνει ότι δεν αποδέχονται τη βάση του κόμματος. Αυτό δείχνει », είπε χαράκτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.