Ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό δείχνει η δημοσκόπηση της Opinion Pol, που παρουσιάστηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Action 24, καθώς για πρώτη φορά από το 2012 το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής φαίνεται να ξεπερνά σε ποσοστό τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, όντας πλέον δεύτερο κόμμα

Αυτή είναι η πρώτη πανελλαδική έρευνα (ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ) μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και τις αποχωρήσεις στελεχών από το κόμμα της αντιπολίτευσης.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου, τα κόμματα συγκεντρώνουν τα εξής ποσοστά: Νέα Δημοκρατία 31,1%, ΣΥΡΙΖΑ 11,9%, ΠΑΣΟΚ 12,9%, ΚΚΕ 8,6%, Ελληνική Λύση 5,1%, Σπαρτιάτες 2,4%, Πλεύση Ελευθερίας 2,1%, Νίκη 3,2%, ΜέΡΑ25 1,9%.

Στην εκτίμηση ψήφου, τα κόμματα συγκεντρώνουν τα εξής ποσοστά: Νέα Δημοκρατία 38,5%, ΣΥΡΙΖΑ 14,7%, ΠΑΣΟΚ 16%, ΚΚΕ 10,6%, Ελληνική Λύση 6,3%, Σπαρτιάτες 3%, Πλεύση Ελευθερίας 2,5%, Νίκη 3,9%, ΜέΡΑ25 2,4%.

Στην ερώτηση για τον βαθμό ικανοποίησης από το κυβερνητικό έργο, το 40,2% απάντησε καθόλου, το 29,8% λίγο, το 23,2% αρκετά και το 5,1% πολύ.

Ως προς τα φορολογικά μέτρα της κυβέρνησης για τους ελεύθερους επαγγελματίας, συνολικά το 42,7% συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί, ενώ συνολικά το 46,1% διαφωνεί ή μάλλον διαφωνεί.

Επίσης, η ακρίβεια παραμένει το βασικό πρόβλημα που απασχολεί το 61,1% των ερωτηθέντων, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν η οικονομία/ ανάπτυξη (38,4%) και η ανεργία (16,7%).

Όσον αφορά τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, το 50% των ερωτηθέντων που είναι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν ότι το κόμμα θα συνεχίσει να χάνει δυνάμεις, ενώ το 39% εκτιμά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μπει σε ανοδική τροχιά με τον Στέφανο Κασσελάκη.



