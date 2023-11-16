Στο μνημείο ΕΑΤ-ΕΣΑ θα καταθέσει στεφάνι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης

Στεφάνι για τη μνήμη του Πολυτεχνείου, στο μνημείο του ΕΑΤ ΕΣΑ, στο Πάρκο Ελευθερίας θα καταθέσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, αύριο Παρασκευή 17 Νοεμβρίου, στις 12:30.
Πηγή: skai.gr
- Δύσκολη η παραμονή του Δημήτρη Τζανακόπουλου στον ΣΥΡΙΖΑ - Μπαράζ επαφών Τσίπρα για να μην διαλυθεί το κόμμα
- Δημοσκόπηση Opinion Poll: Ανατροπή στην δεύτερη θέση - Το ΠΑΣΟΚ για πρώτη φορά πάνω από τον ΣΥΡΙΖΑ
- Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την πρόληψη διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.