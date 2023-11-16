Στο μνημείο ΕΑΤ-ΕΣΑ θα καταθέσει στεφάνι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης

Στεφάνι για τη μνήμη του Πολυτεχνείου, στο μνημείο του ΕΑΤ ΕΣΑ, στο Πάρκο Ελευθερίας θα καταθέσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, αύριο Παρασκευή 17 Νοεμβρίου, στις 12:30.

Πηγή: skai.gr

