Στο μνημείο ΕΑΤ-ΕΣΑ θα καταθέσει στεφάνι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης

Στις 12:30 το μεσημέρι

Στέφανος Κασσελάκης

Στεφάνι για τη μνήμη του Πολυτεχνείου, στο μνημείο του ΕΑΤ ΕΣΑ, στο Πάρκο Ελευθερίας θα καταθέσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, αύριο Παρασκευή 17 Νοεμβρίου, στις 12:30.

