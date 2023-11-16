Θέμα χρόνου, μετά τη συνεδρίαση της Κυριακής, θεωρείται η αποχώρηση και του Δημήτρη Τζανακόπουλου από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ την Πέμπτη.

Νωρίτερα σήμερα, ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από το κόμμα ο Βαγγέλης Αποστόλου και ο Πέτρος Κόκκαλης, από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Τις τελευταίες ώρες οι ζυμώσεις στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν «κτυπήσει κόκκινο», καθώς έχει ενεργοποιηθεί ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επιχειρεί με διαδοχικές επαφές να κρατήσει την ενότητα.

Νωρίτερα σήμερα, ο κ. Τσίπρας είχε συνάντηση και με τον Διονύση Τεμπονέρα. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ανάληψη πρωτοβουλιών για την επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ με στόχο να αποφευχθεί νέα διάσπαση. Νωρίτερα ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε με τον Νάσο Ηλιόπουλο και χθες με τον Στέφανο Κασσελάκη.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, ο Στέφανος Κασσελάκης τηλεφώνησε χθες στον πρώην πρωθυπουργό και του ζήτησε να συναντηθούν για να ανταλλάξουν σκέψεις.

Ο Αλέξης Τσίπρας ανταποκρίθηκε θετικά και δέχθηκε χθες το απόγευμα τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό του γραφείο.

Στη συνάντηση που ήταν η πρώτη μετά την εθιμοτυπική της εκλογής του νέου προέδρου, ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχε την ευκαιρία να εκφράσει την ανησυχία του για τη συνεχόμενη ένταση στο εσωτερικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Τόνισε την μεγάλη σημασία που έχει η ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τόσο για να ασκεί αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, όσο όμως και ενόψει των επικείμενων ευρωεκλογών.

Ενότητα που μπορεί να διαφυλαχθεί μόνο με την πιστή τήρηση του καταστατικού και τη χάραξη πολιτικού σχεδιασμού εξωστρέφειας από τα όργανα του κόμματος που πρέπει να λειτουργήσουν χωρίς αποκλεισμούς και με συμπεριληπτική για όλες τις απόψεις διάθεση.

Κύκλοι κοντά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανο Κασσελάκη ανέφεραν ότι η συζήτηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα, «όπως κάθε φορά, καθώς ο νυν και ο πρώην πρόεδρος επικοινωνούν τακτικά».

Η συζήτηση ήταν εφ' όλης της ύλης με επικέντρωση στην ανάγκη για την ενότητα στο κόμμα.





