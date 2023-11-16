Κασσελάκης: Διπλή επίδειξη πολιτικής ανηθικότητας από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη

Για «διπλή επίδειξη πολιτικής ανηθικότητας από την πλευρά του Κ. Μητσοτάκη» κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης σε μακροσκελή του ανάρτηση στο facebook αντιδρώντας στα σχόλια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για το Πολυτεχνείο που είπε πως «δεν ξέρω αν ο κ. Κασσελάκης πάει στην πορεία για το Πολυτεχνείο με το μπλοκ της Goldman Sachs ή με το μπλοκ της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ».

«Δια στόματος κυβερνητικού εκπρόσωπου θεωρεί ότι όποιος έχει εργαστεί στη Goldman Sachs είναι εν δυνάμει υποστηρικτής της δικτατορίας στην Ελλάδα», σημειώνει ο κ. Κασσελάκης και προσθέτει: «Και αυτοπροσώπως, αποκαλώντας "μόρφωμα" τον ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση της ρύθμισης του χρέους και της εξόδου από τα μνημόνια».

«Ακόμα και ένα κόμμα που κυβερνάει χέρι-χέρι με την Ακροδεξιά εσωτερικού (Βορίδης, Γεωργιάδης, Πλεύρης) και εξωτερικού (Βελόπουλος), προσωπικά δε θα το αποκαλούσα ποτέ μόρφωμα, σεβόμενος τη δημοκρατική ψήφο των πολιτών. Όμως αυτή είναι η διαφορά μας», καταλήγει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη

Όταν ένα κόμμα περνάει προβλήματα -τα οποία να είστε βέβαιοι ότι θα τα ξεπεράσουμε όλοι μαζί- τότε φαίνεται το ήθος και η ποιότητα των αντιπάλων του.

Σήμερα είχαμε διπλή επίδειξη πολιτικής ανηθικότητας από την πλευρά της ΝΔ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος - που διατηρεί ακόμη και σήμερα τη θέση του Γραμματέα της ΝΔ - να ενημερωθεί ότι η εξέγερση του Πολυτεχνείου είναι ένα ιστορικό γεγονός που δεν επιτρέπει δηλώσεις γαλάζιου πολιτικού καφενείου σαν αυτή που έκανε. Προφανώς ο κ. Μαρινάκης, που εκπροσωπεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θεωρεί ότι όποιος έχει εργαστεί στην Goldman Sachs είναι εν δυνάμει υποστηρικτής της δικτατορίας στην Ελλάδα!

Κρίμα για το επίπεδο των δηλώσεων, όχι τόσο γιατί δεν είναι αναμενόμενες από τον γραμματέα του κόμματος που έχει αντιπρόεδρο τον Άδωνι Γεωργιάδη -ο οποίος έχει αμφισβητήσει την ίδια την εξέγερση του Πολυτεχνείου - αλλά γιατί εκπροσωπεί μια κυβέρνηση η οποία οφείλει σε τέτοια ζητήματα να εκφράζει την πλειοψηφία των δημοκρατικών Ελλήνων, εντός και εκτός Ελλάδος.

Όμως σήμερα ο Κ.Μητσοτάκης δε χτύπησε μόνο δι’ αντιπροσώπου αλλά και αυτοπροσώπως, αποκαλώντας σε συνέντευξή του τον ΣΥΡΙΖΑ «μόρφωμα».

Μόρφωμα το κόμμα που παρέλαβε άδεια ταμεία, χρεοκοπημένη χώρα, και έγινε η πρώτη κυβέρνηση στην Ιστορία η οποία άφησε πίσω της γεμάτα ταμεία και όχι καμένη γη.

Μόρφωμα το κόμμα που ρύθμισε το χρέος, έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και υπέγραψε την ιστορική Συμφωνία των Πρεσπών.

Μόρφωμα το κόμμα που σε δύσκολες συνθήκες αύξησε τον κατώτατο μισθό, κατήργησε τον υποκατώτατο, επανέφερε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, έδωσε πρόσβαση στο ΕΣΥ στους ανασφάλιστους συμπολίτες μας, μείωσε κατά 10 μονάδες την ανεργία, αύξησε τις δαπάνες στα δημόσια πανεπιστήμια, επανέφερε τη 13η σύνταξη.

Μόρφωμα το κόμμα που νομοθέτησε την απόκτηση ιθαγένειας για τα παιδιά των μεταναστών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, που θεσμοθέτησε το σύμφωνο συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια και τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου.

Ακόμα και ένα κόμμα που κυβερνάει χέρι χέρι με την Ακροδεξιά εσωτερικού (Βορίδης, Γεωργιάδης, Πλεύρης) και εξωτερικού (Βελόπουλος), προσωπικά δε θα το αποκαλούσα ποτέ μόρφωμα, σεβόμενος τη δημοκρατική ψήφο των πολιτών. Όμως αυτή είναι η διαφορά μας.

