Τον στόχο για πρωτιά στις ευρωεκλογές επανέλαβε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης σε συνέντευξή του στο Kontra Chanell, ενώ προανήγγειλε ότι το κόμμα του θα υπερψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες του προϋπολογισμού.

Για το πρόβλημα της ακρίβειας ανέφερε: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι φόροι είναι πολύ μεγάλοι. Τα έσοδα από τον ΦΠΑ έχουν αυξηθεί κατά 40%. Έχει αυξηθεί αντίστοιχα και το εισόδημα του Έλληνα; Πώς λοιπόν πληρώνει 40% παραπάνω φόρους μέσω ΦΠΑ; Αυτά βγαίνουν από ό,τι μαξιλάρια είχε ο καθένας. Ο Έλληνας φτωχοποιείται, έτσι πήραμε την επενδυτική βαθμίδα».

Για τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι η μείωση των έμμεσων φόρων. Αυτή η υπεραπόδοση δεν συνιστά χρηστή διοίκηση. Το δεύτερο είναι να δουλέψει το δημόσιο. Δεν βρισκόμαστε στην εποχή του φαξ. Υπάρχουν εργαλεία για να δουλέψει το δημόσιο. Δεν είναι δυνατόν ο Έλληνας να πληρώνει 6,5 δισεκ. σε ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, 40% των συνολικών δαπανών. Έχουμε παιδεία, έχουμε δικαστήρια; Ας επενδύσει η κυβέρνηση στο δημόσιο. Όλοι οι φορείς ακόμη και εκείνοι που οι επικεφαλής τους είναι διορισμένοι από την κυβέρνηση λένε ότι οι δημόσιοι φορείς είναι υποστελεχωμένοι. Το δημόσιο αποδομήθηκε με την κρίση και ήλθε ο κ. Μητσοτάκης να το ιδιωτικοποιήσει. Οι ιδιωτικοποιήσεις δεν είναι πολιτική για την κοινωνία. Γιατί δεν αποδέχεται την πρότασή μας να διαχειρίζεται τις προσλήψεις το ΑΣΕΠ; Ως πρωθυπουργός δεν θέλω να αποφασίζω τις προσλήψεις, θέλω οι ειδικοί να έχουν την ροή των προσλήψεων. Ανέφερα την πρόταση του κόμματός μας για τις προσλήψεις από εδώ και στο εξής. Το ΑΣΕΠ δουλεύει για την χώρα μας, ας επενδύσουμε σε κάτι που δουλεύει. Είναι το πελατειακό κράτος που δεν δουλεύει με διαφάνεια και αξιοκρατία».

Σημείωσε ακόμη ότι το κοινωνικό κράτος πρόνοιας και οι υπηρεσίες που προσφέρει συνδέεται και με τον κατώτατο μισθό και πρόσθεσε ότι είμαστε χώρα με πολύ χαμηλές απολαβές, στην 24η θέση στους 27 της ΕΕ. Η αύξηση των μισθών θα επιστρέψει στην οικονομία, έκρινε. Ερωτηθείς σχετικά είπε ότι «ο κατώτατος μισθός θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 900 ευρώ καθαρά».

Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες του προυπολογισμού για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια. Για την εξωτερική πολιτική ανέφερε: «Φανταστείτε να είχαμε υπουργό Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ που να υποκλινόταν στον Τούρκο πρόεδρο. Η κυβέρνηση θα είχε πέσει. Η προπαγάνδα της ΝΔ όμως το καλύπτει. Ο κ. Γεραπετρίτης μου είναι συμπαθής, αλλά είναι θέμα αξιοπρέπειας, είναι ντροπή για την χώρα. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να υποκλιθεί σε κανέναν, Τούρκο ή ξένο ηγέτη ειδικά σε κάποιον που έχει βλέψεις σε βάρος της χώρας μας».

Για την ενδεχόμενη διαπραγμάτευση με την Τουρκία είπε ότι «εμείς έχουμε κόκκινες γραμμές. Αυτό που γίνεται στα νησιά που δεν αντικαθίσταται εξοπλισμός που αφαιρείται, συνιστά μίας μορφής αποστρατιωτικοποίησης, δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε συνεκμετάλλευση της ΑΟΖ πριν από την προσφυγή στην Χάγη και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξει απεμπόληση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτές είναι οι κόκκινες γραμμές μας, αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν στηρίζει την διαδικασία του διαλόγου και την θετική ατζέντα». Σημείωσε ακόμη ότι «έχω ανησυχίες για το ότι ο διάλογος πάει να γίνει ελληνοτουρκικός και όχι ευρωτουρκικός». Για το Κυπριακό είπε ότι είναι μεγάλο κομμάτι των ελληνοτουρκικών σχέσεων «αλλά δεν είναι το μόνο. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον ελληνοτουρκικό διάλογο και οφείλουμε να σταθούμε στο πλευρό της Κύπρου χωρίς κανέναν αστερίσκο».

Για την Συμφωνία των Πρεσπών είπε ότι «ήταν σωστή η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Κοτζιά. Η Συμφωνία των Πρεσπών θα αφήσει ιστορία ως προσπάθεια για ειρήνη. Ήταν μία δύσκολη Συμφωνία στο εσωτερικό αλλά ήταν κάτι που έπρεπε να λυθεί. Φανταστείτε να είχαμε ζητήματα με την Τουρκία και να είχαμε και μία εχθρική χώρα στα βόρεια σύνορά μας». Κατηγόρησε δε για «οπορτουνισμό τον Κυριάκο Μητσοτάκη που ξέχασε αυτά που έλεγε ότι δεν θα εφαρμόσει την Συμφωνία των Πρεσπών και άλλαξε θέση».

Σε ερώτηση για το ποιος είναι ο στόχος του για τις ευρωεκλογές απάντησε ότι «στόχος του είναι να κερδίσει τον Μητσοτάκη» και πρόσθεσε ότι είναι κοινωνική ανάγκη να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. «Ο κόσμος, πολλοί άνθρωποι που δεν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ αισθάνονται ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή, αισθάνονται ότι το 41% έχει γίνει άλλοθι. Ο κ. Γεωργιάδης λέει ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για τα Τέμπη, η κ. Μιχαηλίδου να λέει ότι μπορούν οι μικροί μαθητές να περπατούν δυόμισι χιλιόμετρα για να φθάσουν στο σχολείο, η κ. Κεραμέως είπε σήμερα ότι οι νοσηλευτές παίρνουν καλή εμπειρία από το δημόσιο. Αναρωτιέμαι, αυτοί οι άνθρωποι τι σκέφτονται; Υπάρχει μία αναλγησία και μία αλαζονεία, έχουν ξεχάσει τι είναι να υπηρετείς κάποιον που δεν έχει την τύχη σου. Είναι βασική ενσυναίσθηση. Ο κόσμος προσδοκά από εμάς, περιμένει να δει πώς θα οργανωθεί το κόμμα μας, περιμένει να φέρει προτάσεις που θα λύνουν τα προβλήματά του που δεν θα διστάζει να συγκρουστεί με συμφέροντα και ότι θα υπάρξει ανανέωση και ομάδα που θα μπορεί να κυβερνήσει την χώρα. Ξεκάθαρες λύσεις. Δεν μιλάμε για ζητήματα για ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης που και αυτά θα ενταχθούν στην πολιτική μας και αλλά για θέματα ανθρωπιάς και κοινωνικής συνοχής».

Για την επικοινωνία του με τον κόσμο και αν αποτελεί το μεγάλο «asset του ΣΥΡΙΖΑ» απάντησε: «Το μεγάλο asset του ΣΥΡΙΖΑ είναι η ανεξαρτησία του. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη». Ξεκαθάρισε ότι δεν θα μπει στη Βουλή παίρνοντας την θέση κάποιου από τους τρεις βουλευτές Επικρατείας και αναφέρθηκε ειδικά στον κ. Ηλιόπουλο λέγοντας ότι «ο κ. Ηλιόπουλος εκπροσωπεί τους απόδημους και δουλεύει σκληρά. Ο αντίστοιχος εκπρόσωπος της ΝΔ δεν προέρχεται καν από την ομογένεια. Ο σκοπός του νόμου για το κομμάτι του απόδημου ελληνισμού είναι να υπάρχει εκπρόσωπος από την ομογένεια».

Σε ερώτηση γιατί δεν βάζει τον πήχη των ευρωεκλογών στο 17% απάντησε: «Όχι, ο πήχης είναι να κερδίσουμε τις ευρωεκλογές. Αν δεν το πετύχω θα το εκλάβω ως κοινωνική ήττα . Η ακροδεξιά καλπάζει στην ευρωβουλή. Εμείς έχουμε τρία τέτοια κόμματα στην βουλή και η ΝΔ χαϊδεύει αυτιά. Ο κ. Μητσοτάκης δεν φέρνει τον γάμο των ομοφύλων για να μη προσβάλλει το ΛΑΟΣ του κόμματός του. Αν είσαι ηγέτης και έχεις αρχές κάνεις το σωστό πράγμα. Είναι θέμα ανθρωπιάς. Χθες πήγα σε μία κοινότητα Ρομά και βλέπεις ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν αφεθεί στη μοίρα τους.

Σε ερώτηση για το αν θα βάλλει θέμα κομματικής πειθαρχίας στο κόμμα του για τον γάμο των ομοφύλων απάντησε: «Προφανώς και θα πρέπει να ψηφίσουν. Είναι ένα ζήτημα που είναι φρέσκο στην κοινωνία, εγώ ο ίδιος σπάω πολλά ταμπού».

Για τον στόχο των ευρωεκλογών σε σχέση και με τις παρούσες δημοσκοπήσεις εξήγησε: «Πρόκειται για κοινωνική αναγκαιότητα και όχι για αμιγώς κομματική φιλοδοξία. 'Αλλωστε βλέπουμε κι εμείς κάποια πράγματα, βλέπουμε ότι οι οργανώσεις μας πλημμυρίζουν από νέα μέλη. Έχουμε μεγαλώσει ως κόμμα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει διάδραση με την κοινωνία. Αυτός ο κόσμος θα δουλέψει και για τις εκλογές. Θέλει λίγο χρόνο και υπομονή. Προφανώς είμαστε ένα κόμμα που πέρασε διάσπαση αλλά υπάρχει θετικό κλίμα στις οργανώσεις, τα μέλη μας αισθάνονται ελεύθερα να εκφράσουν τις απόψεις τους, (αισθάνονται) ότι συμμετέχουν σε ένα κίνημα που θα αλλάξει την Ελλάδα. Πρέπει να ακολουθήσουμε την διαδικασία. Οι πρώτες ενδείξεις είναι πολύ θετικές».

Για ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία με τον κ. Ανδρουλάκη είπε ότι «δεν είναι στις προτεραιότητες και δεν υπάρχει αυτή την στιγμή βάση για συνεργασία. Ο κ. Ανδρουλάκης πρέπει να λύσει πρώτα τα θέματα με τον κ. Μητσοτάκη για την παρακολούθησή του. Του έχω προτείνει να κάνει μήνυση στον κ. Μητσοτάκη. Ο κόσμος της αριστεράς θα βρει το σπίτι του στον ΣΥΡΙΖΑ».

Για τον Δημήτρη Κουτσούμπα που πρόσφατα διερωτήθηκε «πού το βρήκαν αυτό το φιντάνι» είπε: «Κατ' αρχήν εύχομαι να έχει αναρρώσει και ακολούθως θέλω να τον συναντήσω. Γι' αυτό που είπε θα του θύμιζα τις λέξεις του Μάο, αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν».

Για την πολιτική του στρατηγική ανέφερε: «Η εφαρμοσμένη πολιτική μας είναι ξεκάθαρα φιλεργατική και φιλολαϊκή, αλλά δεν είναι ανάγκη να πηγαίνεις στις εκλογές διχάζοντας τους Έλληνες. Θέλουμε μία οικονομία που να δίνει ευκαιρίες και να στηρίζει τους πιο αδύναμους, άλλο αυτό και άλλο η ρητορική μίσους. Θέλουμε κοινωνική ειρήνη με δικαιοσύνη. Υπάρχουν τεράστιες ανισότητες και γι' αυτό θέλουμε ένα παρεμβατικό κράτος που θα λύσει τα θέματα της υγείας της παιδείας, θα έχουμε δημόσιο πυλώνα στο ρεύμα. Εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε συμφέροντα ούτε στη ενέργεια ούτε στους σέρβισερς».

Αποτιμώντας την ήττα στις εκλογές είπε: «Αυτό που στοίχισε στον ΣΥΡΙΖΑ είναι η έλλειψη αξιοπιστίας λόγω και μιας πολυφωνίας. Η προσήλωση στις αξίες της αριστεράς δεν μας στοίχισε, αλλά πρέπει να είναι ξεκάθαρο τι θέλει να κάνει η αριστερά την επόμενη ημέρα. Ο σοσιαλισμός πρέπει να είναι το όραμα. Π.χ. στο φορολογικό είναι αδικία αυτό που γίνεται σε βάρος των ελευθέρων επαγγελματιών, η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος για τις επιχειρήσεις είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Πρέπει να καταργηθεί και θα είναι και ένεση για την οικονομία. Αυτό είναι σύγχρονη αριστερή πολιτική».

Σε ερώτηση για τους «αυλικούς των σέρβισερς» που ανέφερε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή είπε ότι «η δική μου υποχρέωση είναι να κοιτάζω μπροστά και όχι πίσω. Αν θέλετε ρωτήστε εσείς τους βουλευτές που δεν καταψήφισαν τις διατάξεις υπέρ των σέρβισερς».

Για τα ζητήματα που υπάρχουν στα κομματικά μέσα ενημέρωσης και στην υποχρεωτική άδεια δημοσιογράφου του ρ/σ «στο Κόκκινο» μετά από αναπαραγωγή fake news σε βάρος του απάντησε: «Το Κόκκινο είναι κομματικό ραδιόφωνο που έχει τη δική του διοίκηση, μπορείτε να απευθύνετε την ερώτηση στην διοίκηση. Το μόνο που έχω κάνει όσο είμαι πρόεδρος του κόμματος είναι ότι έχω δουλέψει σκληρά για να πάρουν οι εργαζόμενοι το δώρο τους για τα Χριστούγεννα σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες για τα κομματικά μέσα». Ξεκαθάρισε ότι «στόχος μας είναι να παραμείνουν σε λειτουργία τα κομματικά μέσα».

Σε ερώτηση για το που θα περάσει τα Χριστούγεννα απάντησε: «Ανήμερα τα Χριστούγεννα θα είμαστε μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Στις ΗΠΑ θα είμαστε στο Νότο με τις οικογένειές μας, δεν θα είμαστε στη Νέα Υόρκη. Θα ήθελα του χρόνου τέτοια εποχή να είναι οι οικογένειές μας να είναι στην Ελλάδα. Αλλά θέλουμε να σεβαστεί και ο κόσμος την ανάγκη μας να είμαστε και εμείς με τις οικογένειές μας». Έκλεισε την συνέντευξη λέγοντας «θέλω ο κόσμος να έχει στις προσευχές του και τον 31χρονο αστυνομικό που δίνει την μάχη στο Νοσοκομείο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

