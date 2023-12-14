Ανοιχτό κάλεσμα δράσης προς τους προοδευτικούς και αριστερούς πολίτες στην κατεύθυνση της συγκρότησης ενός νέου πολιτικού κόμματος απευθύνει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς.

Στο κείμενό τους που έδωσαν προς δημοσίευση στα Μέσα Ενημέρωσης αναφέρει:

«Η ίδρυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της «Νέας Αριστεράς» αποτελεί το πρώτο βήμα ενός νέου πολιτικού κύκλου. Τα πρώτα μηνύματα είναι παραπάνω από ενθαρρυντικά και η μεγάλη μας ευθύνη είναι πώς θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και στις απαιτήσεις των αριστερών και προοδευτικών πολιτών για μια ουσιαστική νέα αρχή: νέα αρχή τόσο στο περιεχόμενο της πολιτικής, όσο και στον τρόπο οργάνωσης της πολιτικής. Σήμερα έχουμε ένα καθήκον. Να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Στις κινήσεις δηλαδή που θα ανοίξουν το δρόμο για τη συγκρότηση ενός πολιτικού κόμματος ο συνδυασμός του οποίου θα είναι έτοιμος για τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2024. Στόχος μας είναι να έχουμε συμβάλλει αποφασιστικά στη συγκρότηση ενός νέου ανοιχτού, ενωτικού, αριστερού, προοδευτικού και οικολογικού ψηφοδελτίου που θα κάνει τη διαφορά. Αυτό παλεύουμε και θα το κάνουμε. Μαζί.

Εξωστρέφεια

Μας ενδιαφέρει η κοινωνία. Η κοινωνία που απογοητεύθηκε και ιδιώτευσε, η κοινωνία που κουράστηκε και αγανάκτησε πριν από εμάς - αλλά ενίοτε και με μας - η κοινωνία που ενδιαφέρεται ωστόσο για τα κοινά επίδικα του μέλλοντος και κοιτάει με ενδιαφέρον το εγχείρημά μας, ακόμη κι αν δεν την έχουμε πείσει. Αυτοί είναι οι άνθρωποι στους οποίους απευθυνόμαστε, όσο και αν φαίνεται πιο εύκολο να μιλάμε μόνο σε αυτές κι αυτούς που είχαμε συνηθίσει. Δεν είναι ο στόχος η συνένωση θραυσμάτων της διάσπασης ούτε η αναπαραγωγή ερωτημάτων ή διαχωριστικών γραμμών που αφήσαμε πίσω μας. Από την εξωστρέφεια και την πρόσβαση στο νέο κόσμο, όχι αποκλειστικά ηλικιακά, θα κριθεί η επιτυχία του εγχειρήματος στην κορυφή και στη βάση. Ακούμε την κοινωνία, ακούμε πραγματικά τι θέλει να πει ακόμη κι αν δεν το λέει όπως εμείς το θέλουμε ή όπως θα το λέγαμε εμείς.

Η ελληνική κοινωνία έχει απαιτήσεις. Η φωνή της ακόμη κι αν είναι η απλή απόγνωση κάτι σημαίνει. Αυτό πρέπει να το ακούσουμε και να τοποθετηθούμε με απόλυτη ειλικρίνεια και σοβαρότητα: πιστεύοντας αυτό που λέμε και λέγοντας αυτό που πιστεύουμε. Με στόχο να πείσουμε. Χωρίς υπερφίαλες βεβαιότητες. Εκεί κρίνεται εντέλει ο ρόλος των αξιών μας: της συλλογικότητας, της ισότητας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης. Να απαντήσουμε στο μεγάλο ζητούμενο: το πολιτικό δια ταύτα. Μόνο αυτό μπορεί να εγγυηθεί ότι θα ακουστούμε. Χωρίς εξωστρέφεια, χωρίς επαφή με εκείνες και εκείνους που βρίσκονται πέραν των γραμμών μας, το εγχείρημά μας δεν μπορεί να αναπνεύσει και να μεγαλώσει.

Και η εξωστρέφεια μεταφράζεται σε δράση. Στην οργάνωση περιοδειών, συσκέψεων, συζητήσεων και ανοιχτών συνελεύσεων τόσο σε τοπικό όσο και σε θεματικό επίπεδο αυτό το πρώτο κρίσιμο διάστημα. Όχι με περιεχόμενο το τι συνέβη γενικά και αόριστα, αλλά με πρώτο μέλημα την οργάνωση του διαλόγου με τις ζωντανές κοινωνικές δυναμικές που βρίσκονται γύρω μας.

Ανανέωση

Βρισκόμαστε σε μία μεταβατική συγκυρία. Αυτό είναι σαφές τόσο στα γενικά πολιτικά χαρακτηριστικά της περιόδου, όπως αποτυπώνονται στη συνολική κρίση της αριστεράς και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, όσο και στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του νέου εγχειρήματος. Η ταυτότητα μας δεν είναι παγιωμένη αλλά συγκροτείται εν κινήσει. Το προς τα πού θα κινηθεί, ποιους θα πάρει και ποιους θα αφήσει, δεν είναι προϊόν τύχης ή ατυχίας αλλά συγκεκριμένων στόχων. Ο δικός μας στόχος είναι σαφής: θέλουμε πρώτα από όλα την ουσιαστική σχέση με πολίτες και κοινωνικές δυνάμεις της Νέας Αριστεράς, ουσιαστική σχέση με τις πιο ανήσυχες και δημιουργικές τάσεις της ελληνικής κοινωνίας. Αυτές που εμπνέονται από τις βασικές αφετηρίες που έχουμε θέσει από την ιδρυτική στιγμή της συγκρότησής μας: κλιματική δικαιοσύνη, κοινωνική δικαιοσύνη, επανεκκίνηση της Δημοκρατίας. Δεν θέλουμε τη συγκόλληση των όποιων θραυσμάτων του παρελθόντος και δεν απευθυνόμαστε μόνο στους ανθρώπους που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετά τις πρόσφατες εκλογές. Θέλουμε η Νέα Αριστερά να συμβάλλει στην οργάνωση του διαλόγου με κινήσεις της πολιτικής οικολογίας, της κοινωνίας των πολιτών, των κινημάτων ενάντια στις διακρίσεις, εργατικές πρωτοβουλίες και κινήσεις πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα, το σύγχρονο τοπίο των ριζοσπαστικών ρευμάτων της νεολαίας.

Η ανανέωση είναι η λογική συνέπεια της εξωστρέφειας. Και σε αυτήν την προσπάθεια θέλουμε να δημιουργήσουμε τον αναγκαίο χώρο για να πρωταγωνιστήσουν στο εγχείρημά μας αυτοί και αυτές που μέχρι χτες θεωρούσαν ότι η κεντρική πολιτική δεν τους αφορά, το επιστημονικό δυναμικό που ένιωθε ότι οι προτάσεις του έμεναν στα συρτάρια, τα κινήματα που δεν έβρισκαν διαύλους για να μετασχηματίσουν τα αιτήματά τους σε ένα σύγχρονο και ανοιχτό πολιτικό πρόγραμμα για το μέλλον της χώρας. Σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό υπάρχουν εγχειρήματα και δυναμικές που μας ενδιαφέρουν. Όχι απλά ως ακροατές της δικής μας πολιτικής πρότασης, αλλά ως ενεργοί συμμέτοχοι στη διαμόρφωσή της.

Και η ανανέωση απαιτεί σχέσεις και δεσμούς εμπιστοσύνης. Να προχωρήσουμε σε κάθε γεωγραφικό επίπεδο στην καταγραφή και στην επικοινωνία, στην ανοιχτή πρόσκληση, δίχως ιδεολογικές παρωπίδες, στους ανθρώπους που θα θέλαμε να έχουμε μαζί μας στο νέο μας εγχείρημα.

Αυτενέργεια

Για να μπορέσουν να υλοποιηθούν τα παραπάνω χρειάζεται πολιτική από τα κάτω. Σε αυτή τη φάση, χρειάζεται δημοκρατική συμμετοχή και αυτο-οργάνωση. Πρωτοβουλίες και καμπάνιες οργανωμένες σε τοπικό επίπεδο: να επιστρατεύσουμε τη δημιουργικότητά μας στο να σκεφτούμε το πώς γενικά ζητήματα διαπλέκονται με συγκεκριμένα επίδικα σε κάθε κοινωνικό χώρο. Χρειάζεται με διαφορετικούς φορείς διοργάνωσης να γίνει αισθητός ο πολιτικός λόγος που παλεύουμε να συγκροτήσουμε: ως μορφή και ως περιεχόμενο. Να αυτενεργήσουμε ώστε να δείξουμε ότι το νέο δεν είναι μόνο κατ' όνομα νέο αλλά είναι πραγματικά διαφορετικό, άρα, ως τέτοιο, πράγματι νέο για τον τρόπο οργάνωσης της πολιτικής.

Με παρεμβάσεις, δράσεις συζητήσεις που δεν θα έχουν το άγχος της κομματικής καταγραφής αλλά της ουσιαστικής επαφής με την κοινωνία. Μέσα από την αναγέννηση τοπικών φορέων, συνδικάτων, επιμελητηρίων, τοπικών κινημάτων και θεσμικών εκπροσωπήσεων. Σημασία έχει να ανακτήσουμε μία ζωντανή σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία, με συγκεκριμένο πολιτικό περιεχόμενο και δημιουργώντας χώρο για κάθε πολίτη που θέλει να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια. Με σοβαρότητα και με ριζοσπαστισμό.

Το πείσμα, την μαχητικότητα και την δημιουργικότητα που μας συνέχουν σήμερα θέλουμε να εδραιώσουμε, γειώνοντάς τα στις δύσκολες πραγματικότητες των καιρών μας για την κοινωνική πλειοψηφία. Αυτό είναι το ζητούμενο».

