Όλγα Κεφαλογιάννη: Επιδιώκουμε ένα τουριστικό προϊόν ελκυστικό και ανταγωνιστικό

Το πλέγμα των δράσεων και των πολιτικών του υπουργείου Τουρισμού μέσω των οποίων θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για μία νέα αρχή για τον ελληνικό τουρισμό, περιέγραψε στην ομιλία της η αρμόδια υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη.

Ταυτοχρόνως, ενημέρωσε την Βουλή για τις αισιόδοξες ενδείξεις ότι το 2023 θα κλείσει με εξαιρετικά αποτελέσματα, καθώς, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, σημειώνεται σημαντική αύξηση ως προς τις αφίξεις και τα έσοδα, που όπως φαίνεται θα ξεπεράσουν αυτά του 2019 - έως σήμερα χρονιάς ορόσημου για την τουριστική κίνηση, ενώ η υπουργός τόνισε ότι και οι εκτιμήσεις για το 2024 "μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι". Αναφερόμενη στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τις πληγείσες περιοχές η κυρία Κεφαλογιάννη είπε ότι το υπουργείο εργάζεται για την ταχύτερη εφαρμογή ειδικού πλαισίου κινήτρων για την τόνωση του τουρισμού στις πληγείσες περιοχές.

Σχετικώς με τις θεσμικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην εισαγωγή νέου πλαισίου για την απλοποίηση των διαδικασιών που αφορούν στην αδειοδότηση των τουριστικών υποδομών της χώρας, όπως οι τουριστικοί λιμένες και οι ιαματικές πηγές, για τις οποίες θα ακολουθηθεί η λογική, με βάση την οποία απλοποιήθηκαν το 2013-2014 οι διαδικασίες αδειοδότησης όλων των τουριστικών καταλυμάτων. Ανέφερε στο σημείο αυτό, ότι στα έργα αναβάθμισης των τουριστικών υποδομών συνολικά θα συμβάλουν οι κατευθύνσεις που θα δώσει το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό. Όπως ενημέρωσε, το σχέδιο θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση, ώστε να προχωρήσει κατόπιν η υπογραφή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Σύντομα θα υπάρξει ένα σημαντικό κείμενο που θα δώσει κατευθύνσεις και να θέσει κανόνες για τη χρήση τη γης στην τουριστική δραστηριότητα, προσέθεσε η υπουργός και υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα πλαίσιο καθοριστικής σημασίας για την Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και κυρίως την τουριστική αγορά και το επενδυτικό κεφάλαιο.

Στην κατεύθυνση επίσης της διασφάλισης της βιώσιμης ανάπτυξης των προορισμών, όπως ενημέρωσε η κυρία Κεφαλογιάννη, έχει δρομολογηθεί και η εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών.

"Επιδιώκουμε έτσι να δημιουργήσουμε και να οριοθετήσουμε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης στον Τουρισμό, στο οποίο θα εμπλέκονται και συνεργάζονται ο ιδιωτικός τομέας, η κεντρική κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση. Στοχεύουμε επίσης στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την αναβάθμιση της εικόνα και ταυτότητας της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού παγκόσμιας απήχησης" τόνισε και προσέθεσε πως ο σχεδιασμός του υπουργείου Τουρισμού για την προώθηση και προβολή του τουριστικού προϊόντος λαμβάνει, υπόψη τις τάσεις στη διεθνή τουριστική ζήτηση, τις δημογραφικές εξελίξεις, τα νέα καταναλωτικά πρότυπα, αλλά και την δυναμική των νέων αγορών.

Όπως υπογράμμισε, βάσει μίας νέας προσέγγισης και με νέα εργαλεία, θα αναδείξουμε με σύγχρονο επικοινωνιακά τρόπο τα χαρακτηριστικά διαφοροποίησής της τουριστικής προσφοράς της χώρας για τα επόμενα χρόνια.

Παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες για τον Τουρισμό τόνισε ότι η στόχευση επικεντρώνεται στο να υπάρξει σύνθεση ενός τουριστικού προϊόντος πρότυπου βιώσιμης ανάπτυξης και συνάμα ελκυστικού και ανταγωνιστικού στο διεθνές περιβάλλον.

"Με όραμα και στόχο τη βιωσιμότητα των προορισμών και του τουριστικού προϊόντος και με γνώμονα το μέτρο και την ισορροπία, τον σεβασμό στον άνθρωπο, στις τοπικές κοινωνίες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, στρατηγική μας περιλαμβάνει ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης" είπε η αρμόδια υπουργός και προσέθεσε πως απαντά σε τέσσερις βασικούς στόχους:

• Στην προώθηση της βιωσιμότητας των προορισμών μας

• Στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

• Στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

• Και στην ενίσχυση της προώθησης και προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος

Παράλληλα, είπε ότι η προώθηση της προσβασιμότητας στον τουρισμό είναι ένας πρόσθετος βασικός στόχος που διατρέχει οριζόντια όλες τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες, ώστε να μπορούν όλοι να απολαύσουν τις μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες που έχει να προσφέρει η χώρα μας ισότιμα, χωρίς διακρίσεις, και χωρίς αποκλεισμούς.

Όπως επισήμανε με βάση τις αρχές αυτές και σε ευθυγράμμιση με τους κεντρικούς μας στόχους, προχωρούμε και στην αξιοποίηση μίας μοναδικής ευκαιρίας, που παρουσιάζεται με τους πόρους που διατίθενται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού ύψους περί τα 387 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δράσεις

Ενημέρωσε ότι στο πλαίσιο αυτό τα έργα που έχουν προγραμματιστεί και υλοποιούνται διαρθρώνονται σε τέσσερις Δράσεις:

- Δράση για την «Τουριστική Ανάπτυξη», συνολικού προϋπολογισμού περί τα 321 εκ. ευρώ, που περιλαμβάνει έργα με στόχο τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, όπως επίσης και την ενθάρρυνση ανάπτυξης νέων υποδομών, αλλά και την εισαγωγή νέων προτύπων και σχημάτων διακυβέρνησης για τον τουρισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, υλοποιείται έργο με το οποίο επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη και πιο ολοκληρωμένη διαχείριση και προβολή των επιμέρους προορισμών της χώρας. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για την πρώτη σύμβαση του έργου,που αποσκοπεί στην εκπόνηση των μελετών για την σύσταση Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών ανά την επικράτεια και στον εκσυγχρονισμό των τουριστικών υποδομών, με γνώμονα την περαιτέρω ανάδειξη του φυσικού πλούτου της χώρας μας, αλλά και την επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας πέραν των μηνών τουριστικής αιχμής, καθώς επίσης και την προώθηση της προσβασιμότητας.

Συγκεκριμένα, έχουν ήδη δημοσιευτεί τέσσερις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από δυνητικούς δικαιούχους, για έργα που κινητοποιούν πόρους ύψους περίπου 210 εκ. Ευρώ, που αφορούν στην αναβάθμιση των υφιστάμενων χιονοδρομικών κέντρων και ορειβατικών καταφυγίων,

την αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων και τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες.Επιπλέον, στις αρχές του επόμενου έτους, θα ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου που αφορά στην προώθηση του τουρισμού υγείας και ευεξίας, μέσω δράσεων ενισχύσεων για τη αναβάθμιση υφιστάμενων και δημιουργία νέων εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού. Ταυτόχρονα, έχουν προγραμματιστεί έργα για την προώθηση του καταδυτικού τουρισμού και του αγροτουρισμού.

- Δράση που αφορά στην «Τουριστική Εκπαίδευση» και περιλαμβάνει έργα για την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επανειδίκευση χιλιάδων εποχιακά εργαζομένων, μακροχρόνια ανέργων, καθώς και των εργαζομένων στον τομέα του Τουρισμού.

- Η τρίτη Δράση, αφορά στον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων» με έργα που αποσκοπούν στο να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού και κυρίως να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις τουριστικές επιχειρήσεις.

- Τέλος η Δράση για τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού», περιλαμβάνει έργα τα οποία στοχεύουν στην ακόμα πιο ποιοτική και με σύγχρονους επικοινωνιακά όρους πληροφόρηση των επισκεπτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

