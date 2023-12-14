Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης επισκέφθηκε την κυρία Αθηνά Παπαχρήστου, την ηλικιωμένη γυναίκα που δώρισε ένα ασθενοφόρο στο Μεσολόγγι.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνομίλησε μαζί της και δημοσίευσε ένα βίντεο στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter.

Η ανάρητησή του:

Μεσολόγγι.

Ζήτησα να δω την Αθηνά Παπαχρήστου. Τη «γιαγιά» όλων μας, που από το κομπόδεμά της αγόρασε ασθενοφόρο για το ΕΚΑΒ.



Την ευχαρίστησα για το φιλότιμό της. Το φιλότιμο όμως, το 2023, δεν μπορεί να υποκαθιστά το Κράτος. Το λέει κι εκείνη: «Θέλω να βγει ένας άνθρωπος, κάπως… pic.twitter.com/rRHwIWRfCf — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) December 14, 2023

«Μεσολόγγι. Ζήτησα να δω την Αθηνά Παπαχρήστου. Τη «γιαγιά» όλων μας, που από το κομπόδεμά της αγόρασε ασθενοφόρο για το ΕΚΑΒ.

Την ευχαρίστησα για το φιλότιμό της. Το φιλότιμο όμως, το 2023, δεν μπορεί να υποκαθιστά το Κράτος. Το λέει κι εκείνη: «Θέλω να βγει ένας άνθρωπος, κάπως να ισάξει ετούτο το κράτος».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης της είχε τηλεφωνήσει να την ευχαριστήσει. Της είχε πει ότι θα πάει να τη δει. Η κυρία Αθηνά τού απάντησε: 'Να ‘ρθεις αλλά πάρε και κανένα ασθενοφόρο'.»

