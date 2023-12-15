Τριαντόπουλος: Κρατική αρωγή στους πολίτες όσο πιο γρήγορα γίνεται - Οι 5 παρεμβάσεις

Πέντε παρεμβάσεις προκειμένου να φτάνει η αρωγή του κράτους στους πολίτες όσο πιο γρήγορα γίνεται, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος, κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού στη Βουλή.

Το πλαίσιο της κρατικής αρωγής είναι το νέο υπόβαθρο για την αποκατάσταση και στήριξη των περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

Την επόμενη περίοδο δρομολογούνται:

- η ψηφιακή αναβάθμιση της κρατικής αρωγής

- η ολοκλήρωση της οργανωτικής ενοποίησης και αναβάθμισης των δομών

- η διαμόρφωση των συνθηκών, για την αξιοποίηση της ιδιωτικής ασφάλισης

- η επικαιροποίηση του πλαισίου της κρατικής αρωγής, προς επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις

- ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου της στεγαστικής συνδρομής και της αρωγής στα νοικοκυριά.

Φιλοσοφία όλων των παρεμβάσεων, είπε ο υφυπουργός, είναι η αρωγή του κράτους να φτάνει στους πολίτες που τη δικαιούνται, όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Ο κ. Τριαντόπουλος αναφέρθηκε στις μεγάλες καταστροφές στη Θεσσαλία. «Μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν δοθεί περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ προς δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες μέσα σε περίπου 3,5 μήνες. Ιστορικά δεν έχει πραγματοποιηθεί ξανά τέτοιο έργο άμεσης ενίσχυσης, το οποίο συνεχίζεται», είπε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ανέφερε επίσης, ότι στο πλαίσιο του έργου της κυβερνητικής επιτροπής κρατικής αρωγής, δρομολογείται και η έκτακτη χρηματοδότηση προς τους ΟΤΑ για την αποκατάσταση των ζημιών. Η φιλοσοφία που ακολουθείται, είναι η έμφαση στην ανθεκτικότητα αλλά και η λελογισμένη και χρηστή αξιοποίηση των διαθέσιμων δημοσιονομικών πόρων. Σε αυτή την κατεύθυνση, μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2023, έχουν εγκριθεί πόροι 145 εκατομμυρίων ευρώ προς τους ΟΤΑ. Στο πλαίσιο της κυβερνητικής επιτροπής δε, δρομολογούνται και στοχευμένα μέτρα εκτός από τα οριζόντια, για κάποια περιοχή ή για κάποιον κλάδο που έχει ανάγκη. Παράλληλα η κρατική αρωγή συνοδεύεται και από σχεδιασμό και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, όπως γίνεται στη Β. Εύβοια, στον Έβρο και σε άλλες περιοχές.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι οι πόροι διοχετεύονται εκεί που πράγματι υπάρχει ανάγκη. Παράλληλα αξιοποιούνται οργανωμένα χορηγίες από ιδιώτες και εξαντλείται κάθε μέσο ώστε οι ανάγκες να καλυφθούν από ευρωπαϊκούς πόρους. «Η συνεισφορά του πρωθυπουργού ήταν καταλυτική ώστε να εξασφαλιστούν 2,2 δισ. ευρώ, από την Ευρώπη για τη Θεσσαλία. Πρόκειται για ποσά που δεν μας έχει επιβαρύνει η Ευρώπη. Όσον αφορά το εθνικό σκέλος, οι πόροι που έχουν προγραμματιστεί στο ΠΔΕ για το 2024, είναι διπλάσιοι από όσο φέτος και φτάνουν τα 600 εκατομμύρια ευρώ», είπε ο κ. Τριαντόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.