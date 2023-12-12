Για τις ευρωεκλογές και το σύστημα επιλογών στον ΣΥΡΙΖΑ, τις σχέσεις του με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τους 11 που αποχώρησαν από το κόμμα, μίλησε ο Στέφανος Κασσελάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση τόσο για την οπαδική βία, όσο και για την επισκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και την τακτική που ακολούθησε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύπτει ότι πρότεινε στον Νίκο Ανδρουλάκη να προχωρήσει σε μηνύσεις ακόμη και κατά του Πρωθυπουργού για το θέμα των παρακολουθήσεων αλλά εκείνος δεν το έπραξε, ενώ υποστηρίζει ότι «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κυβερνητικό κόμμα που μπορεί να διοικήσει τη χώρα με καθαρά χέρια».

Απόσπασμα της συνέντευξης:

«Η κυβέρνηση φέρει την ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση με την οπαδική βία»

Γιώργος Κουβαράς: Καταθέσατε κάποιες προτάσεις, ορισμένες εκ των οποίων συμπίπτουν με τα μέτρα της κυβέρνησης. Παρά ταύτα, εσείς υποστηρίζετε ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση από την πλευρά της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί η οπαδική βία. Από πού το βγάζετε αυτό το συμπέρασμα όταν βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή λαμβάνονται κάποια μέτρα, υπάρχει και η εμπλοκή της Δικαιοσύνης στην υπόθεση. Άρα γιατί λέτε ότι δεν έχουν την πολιτική βούληση; Από πού σας προκύπτει;

Στέφανος Κασσελάκης: Δεν έχουμε προτείνει μέτρα που συμπίπτουν με της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση υιοθέτησε τα μέτρα τα δικά μας, τα οποία ανακοίνωσα μάλιστα το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή και τα οποία τα παρουσίασα και χθες το πρωί με βίντεο. Πρώτον. Δεύτερον, η κυβέρνηση είχε την έμπνευση να προσθέσει σε αυτά αυτό το οριζόντιο μέτρο, το να αποκλείσει όλους τους φιλάθλους από όλους τους αγώνες για δύο μήνες. Είναι η κλασική προσέγγιση της κυβέρνησης όταν δεν μπορεί να λύσει ένα θέμα οριζόντιο μέτρο παντού για τον κόσμο.

Γιώργος Κουβαράς: Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου της οπαδικής βίας, για να πάμε και στην ουσία, κατά τη γνώμη σας, βαρύνει περισσότερο την κυβέρνηση ή βαρύνει τους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ;

Στέφανος Κασσελάκης: Οι ιδιοκτήτες των αθλητικών ανωνύμων εταιριών δουλεύουν μέσα σε ένα νομικό πλαίσιο. Ποιος το καθορίζει αυτό; Η κυβέρνηση. Νομίζω αυτό απαντά την ερώτησή σας.

«Η κυβέρνηση μπερδεύει το επιχειρείν με το επιτυχείν»

Γιώργος Κουβαράς: Εάν γίνετε αύριο κυβέρνηση εσείς κι επειδή είσαστε ένας άνθρωπος που ειδικά με την οικονομία έχει ήδη ασχοληθεί στη ζωή του μέχρι τώρα…

Στέφανος Κασσελάκης: Και έχω προτείνει κι ένα νέο φορολογικό πλαίσιο…

Γιώργος Κουβαράς: Ναι, αλλά θέλω να μου πείτε πέρα από το νέο φορολογικό πλαίσιο, αν ο ΣΥΡΙΖΑ λάμβανε ένα μέτρο που θα έκανε τη διαφορά, ποιο θα ήταν αυτό στην ελληνική οικονομία; Τι θεωρείτε ότι είναι αυτό το ένα που μπορεί να κάνει τη διαφορά;

Στέφανος Κασσελάκης: Το ένα οικονομικό μέτρο είναι η κατάργηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στις επιχειρήσεις. Πιστεύω αυτό θα προκαλέσει τεράστια ένεση ρευστότητας στην οικονομία και επίσης μπορεί και να λύσει και ένα μεγάλο κομμάτι της φοροδιαφυγής. Επειδή θα μπορέσει επιτέλους κάποιος να πληρώνει βάσει των αποτελεσμάτων του και όχι βάσει ενός θεωρητικού κέρδους. Η κυβέρνηση μπερδεύει το επιχειρείν με το επιτυχείν, είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά το πιο δομικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αλλάξουμε είναι ξεκάθαρα στο θέμα της δικαιοσύνης.

Γιώργος Κουβαράς: Μισό λεπτό πριν πάμε εκεί, δε θα έχει δημοσιονομικό κόστος αυτό που λέτε;

Στέφανος Κασσελάκης: Όχι, δεν έχει. Γιατί είναι θέμα cash flow. Δεν είναι θέμα κόστους, Δεν είναι παροχή. Στην ουσία λες σε μια επιχείρηση αντί να έχεις προκαταβολή του φόρου, το πληρώνεις μερικούς μήνες αργότερα. Και ξέρετε τι γίνεται στη διαδικασία αυτή; Αυτή η ρευστότητα επανεπενδύεται στην οικονομία. Άρα μπορεί μέσα σε δύο τρία χρόνια να έχεις και θετική απόδοση. Άρα ναι, είναι δημοσιονομικό το θέμα, αλλά βοηθάει και την οικονομία.

«Εξωτερική πολιτική δεν κάνεις με λιχουδιές στον Πίνατ»

Γιώργος Κουβαράς: Ο τρόπος με τον οποίο υποδέχτηκε η ελληνική κυβέρνηση τον Ερντογάν και αυτά που συζήτησε μαζί του και το μήνυμα που εκπέμφθηκε μετά από αυτή τη συνάντηση, στο βαθμό που γνωρίζετε τα πράγματα γιατί φαντάζομαι ότι ακόμα είσαστε στη φάση της ενημέρωσης και από την κυβέρνηση, αυτό συνιστά υπόκλιση πολιτικά; Δηλαδή η κυβέρνηση έκανε κάτι το οποίο κατά την άποψή σας δε θα έπρεπε να κάνει σε αυτές τις συναντήσεις;

Στέφανος Κασσελάκης: Αυτό είναι στην κρίση του καθενός και της καθεμιάς από εμάς. Η άποψή μου είναι ότι εξωτερική πολιτική δεν κάνεις με λιχουδιές στον Πίνατ και με υποκλίσεις στον Ερντογάν.

«Ο κ. Ανδρουλάκης καλό ήταν να κάνει μήνυση στον κ. Μητσοτάκη και στην ΕΥΠ»

«Η έρευνα για ΕΥΠ και Predator είναι μια έρευνα η οποία ίσως να καταλήξει κάπου, ίσως να μην καταλήξει κάπου στο κράτος στο οποίο ζούμε. Και θα ήθελα να σας πω πάνω σε αυτό, όπως έχω πει και στον κύριο Μητσοτάκη τον ίδιο, ότι έχει δικαίωμα από τον νόμο να προβεί σε άρση του απορρήτου των στελεχών της ΕΥΠ που ήταν υπό τη δικιά του εποπτεία, ήταν ο πολιτικός προϊστάμενός τους. Μου είπε στο γραφείο του στη Βουλή, μου είπε ότι δε θέλει να εμπλακεί στη Δικαιοσύνη. Του λέω δεν πρόκειται για εμπλοκή, πρόκειται για απεμπλοκή και ότι λες προχώρα δικαιοσύνη στο έργο σου. Κι επίσης καλό θα ήταν και ο κ. Ανδρουλάκης να έκανε μήνυση εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη και των διοικητών της ΕΥΠ από τη στιγμή που ξέρει ότι τον παρακολουθούσανε. Να μάθουμε κι από εκεί τι γίνεται» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Στέφανος Κασσελάκης.

Γιώργος Κουβαράς: Του το έχετε πει αυτό του κυρίου Ανδρουλάκη;

Στέφανος Κασσελάκης: Ναι, του το έχω πει.

Γιώργος Κουβαράς: Και τι σας έχει απαντήσει;

Στέφανος Κασσελάκης: Ρωτήστε τον ίδιο.

Γιώργος Κουβαράς: Ο ΣΥΡΙΖΑ τραυματίστηκε από την αποχώρηση των 11 ή έγινε κατά την άποψή σας πιο δυνατός;

Στέφανος Κασσελάκης: Αυτό ανήκει στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι οι οργανώσεις μας συνεδριάζουν, ότι υπάρχει πολύ καλό κλίμα, έρχεται πολύς νέος κόσμος και όταν παράγεις πολιτική με διάδραση με την κοινωνία, κερδίζεις. Απλά δεν γίνεται αυθημερόν. Χρειάζεται λίγος χρόνος.

Γιώργος Κουβαράς: Προφανώς χρειάζεται χρόνος.

Στέφανος Κασσελάκης: Και χρειάζεται σεβασμός στον Έλληνα ψηφοφόρο με προγραμματικές προτάσεις. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα ξέρουν ξεκάθαρα ότι έχουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο θα περάσει αυτά από τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο και μετά θα αλλάξει έτσι τη ζωή τους στην Ελλάδα. Γιατί η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι πάρα πολύ σημαντική.

Γιώργος Κουβαράς: Η επανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να γίνει χωρίς συνεργασία με όμορους χώρους;

Στέφανος Κασσελάκης: Σας απάντησα ήδη πριν. Ο μόνος όμορος χώρος είναι όποιος έχει την πολιτική, οικονομική και από κάθε άλλη άποψη κοινωνική ανεξαρτησία για να μπορεί να αλλάξει τη χώρα[…] Είμαι ξεκάθαρος, είμαστε το μόνο κυβερνητικό κόμμα το οποίο μπορεί να διοικήσει τη χώρα με καθαρά χέρια.

«Εξαιρετική η σχέση μου με τον Αλέξη Τσίπρα»

Γιώργος Κουβαράς: Οι σχέσεις σας με τον Αλέξη Τσίπρα θέλω να μου πείτε ποια είναι. Είσαστε η συνέχεια του Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ ή είσαστε ένας άνθρωπος που ήρθε να κλείσει έναν πολιτικό κύκλο και να ανοίξει ένα καινούργιο;

Στέφανος Κασσελάκης: Η σχέση μου με τον Αλέξη είναι εξαιρετική. Η βάση του κόμματος προφανώς τον αγαπάει πολύ βαθιά. Είναι μεγάλη μου τιμή που τον έχω διαδεχτεί. Είναι μεγάλη μου τιμή που έτρεξα δίπλα του στα ενδιάμεσα των δύο εκλογών και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκεί που είναι ο Αλέξης Τσίπρας.

Γιώργος Κουβαράς: Όταν λέτε εκεί που ο Αλέξης Τσίπρας, ιδεολογικά, πολιτικά, πώς το εννοείτε;

Στέφανος Κασσελάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκεί που είναι ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραμείνει βαθιά κοινωνικός και ανεξάρτητος και να μπορέσει να αγκαλιάσει κόσμο ο οποίος θα τον πιστέψει ότι μπορεί να έχει αξιόπιστη διακυβέρνηση.

«Όσον αφορά στο ψηφοδέλτιο μας για τις ευρωεκλογές θα ακολουθήσουμε μια διαδικασία προκριματικών εκλογών»

Γιώργος Κουβαράς: Στο ευρωψηφοδέλτιο θα δούμε προβεβλημένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή θα δούμε περισσότερο καινούργιους υποψηφίους που δεν ταυτίζονται σήμερα με το κόμμα;

Στέφανος Κασσελάκης: Αυτό εξαρτάται από το ποιος θέλει να κατέβει με το κόμμα μας. Προφανώς όποιος είναι να κατέβει θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τη φιλοσοφία μας, η οποία είναι ξεκάθαρα, όπως είπα, παρεμβατική. Θα μείνουμε στο European Left και στο Left.

Γιώργος Κουβαράς: Δε θα συνεχίσετε το φλερτ που είχε ξεκινήσει με τους Ευρωσοσιαλιστές; διότι υπήρξε ένα φλερτ του Αλέξη Τσίπρα το θυμάστε με τους Ευρωσοσιαλιστές. Πήγαινε παρατηρητής πάντα στις συναντήσεις τους. Επομένως δεν ξέρω αν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να το συνεχίσει αυτό. Και αν καλοβλέπετε και μια συνεργασία με τους Ευρωσοσιαλιστές.

Στέφανος Κασσελάκης: Προφανώς υπάρχουν συγκλίσεις σε πολιτικό επίπεδο, αλλά εμείς θα παραμείνουμε στο Left[…] Και όσον αφορά στο ψηφοδέλτιο μας για τις ευρωεκλογές θα ακολουθήσουμε μια διαδικασία προκριματικών εκλογών, όπου η δικιά μου ευθύνη θα είναι να δώσω την πλατφόρμα σε νέο κόσμο να μπορεί να αναδειχθεί από αυτή τη διαδικασία. Διότι ξέρετε, εδώ και πολύ καιρό συμπολίτες μας παραπονιούνται ότι οι πολιτικοί δεν έχουν ένσημα από την εργασία, δεν έχουν δουλέψει. Λοιπόν, εδώ πέρα έχετε έναν πολιτικό με ένσημα και ξαφνικά δεν είμαι… είμαι απολιτίκ».

Πηγή: ΕΡΤ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.