Απροειδοποίητη περιοδεία Κασσελάκη στην Αιτωλοακαρνανία - «Πώς απ’ τα μέρη μας;» (βίντεο)

Έκπληκτοι οι κάτοικοι του Αγρινίου και της Αμφιλοχίας είδαν σήμερα μπροστά τους τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ

kasselakis

Έκπληκτοι οι κάτοικοι του Αγρινίου και της Αμφιλοχίας είδαν σήμερα μπροστά τους τον Στέφανο Κασσελάκη, ο οποίος πραγματοποιεί απροειδοποίητη περιοδεία-αστραπή στην Αιτωλοακαρνανία. 

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε καταστήματα της Αμφιλοχίας και συνομίλησε με τον κόσμο. 

«Απροειδοποίητη περιοδεία. Πρώτος σταθμός, Αμφιλοχία. Μη με ρωτάτε «πώς απ’ τα μέρη μας;». Ρωτήστε τους άλλους γιατί δεν έρχονται. Ελλάδα είναι κι εδώ» έγραψε ο ίδιος στο Χ, σε βίντεο που ανέβασε. 

Η παρουσία του στην πόλη του Αγρινίου προκάλεσε μεγάλη έκπληξη δεδομένου ότι, δεν είχε προηγηθεί κάποια σχετική ενημέρωση για την άφιξή του στην περιοχή.

Ο Στέφανος Κασσελάκης επισκέφθηκε την Κεντρική Πλατεία της πόλης καθώς και την Πινακοθήκη του Δήμου Αγρινίου.

