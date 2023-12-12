Έκπληκτοι οι κάτοικοι του Αγρινίου και της Αμφιλοχίας είδαν σήμερα μπροστά τους τον Στέφανο Κασσελάκη, ο οποίος πραγματοποιεί απροειδοποίητη περιοδεία-αστραπή στην Αιτωλοακαρνανία.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε καταστήματα της Αμφιλοχίας και συνομίλησε με τον κόσμο.
«Απροειδοποίητη περιοδεία. Πρώτος σταθμός, Αμφιλοχία. Μη με ρωτάτε «πώς απ’ τα μέρη μας;». Ρωτήστε τους άλλους γιατί δεν έρχονται. Ελλάδα είναι κι εδώ» έγραψε ο ίδιος στο Χ, σε βίντεο που ανέβασε.
Απροειδοποίητη περιοδεία. Πρώτος σταθμός, Αμφιλοχία.— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) December 12, 2023
Μη με ρωτάτε «πώς απ’ τα μέρη μας;». Ρωτήστε τους άλλους γιατί δεν έρχονται. Ελλάδα είναι κι εδώ. pic.twitter.com/xhuQhVvRTP
Η παρουσία του στην πόλη του Αγρινίου προκάλεσε μεγάλη έκπληξη δεδομένου ότι, δεν είχε προηγηθεί κάποια σχετική ενημέρωση για την άφιξή του στην περιοχή.
Ο Στέφανος Κασσελάκης επισκέφθηκε την Κεντρική Πλατεία της πόλης καθώς και την Πινακοθήκη του Δήμου Αγρινίου.
Με πληροφορίες από agriniotimes.gr
