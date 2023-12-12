Τσελίκ: Έχουμε τη δυνατότητα να επιλύσουμε μεταξύ μας τα προβλήματα με την Ελλάδα

Στις απευθείας συνομιλίες Ελλάδας-Τουρκίας επιμένει η Άγκυρα, όπως διαφαίνεται και από τις νέες δηλώσεις του Ομέρ Τσελίκ.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑϊ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ομέρ Τσελίκ, αναφέρθηκε ξανά σε συμφωνία «καζάν-καζάν» (win-win) με την Ελλάδα, τονίζοντας με έμφαση ότι τα προβλήματα ανάμεσα στις δύο χώρες, μπορούν να λυθούν με τις μεταξύ τους συνομιλίες και όχι με «εξωτερικές παρεμβάσεις», οι οποίες, όπως τόνισε «δεν είναι προς όφελος κανενός».

«H βούληση, την οποία έδειξε ο πρόεδρός μας στην Αθήνα και οι δηλώσεις του που έκανε για να ξεκινήσει μια νέα διαδικασία σύμφωνα με την αρχή, καζάν καζάν - αμοιβαία επωφελής συμφωνία, είναι σημαντικές. Έχουμε τη δυνατότητα να επιλύσουμε μεταξύ μας τα προβλήματα με την Ελλάδα. Είναι ξεκάθαρο πως δεν είναι προς όφελος κανενός και ούτε της Ελλάδας όταν υπάρχουν εξωτερικές παρεμβάσεις σε αυτή τη γεωγραφία», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ομέρ Τσελίκ.



Πηγή: skai.gr

