Σταϊκούρας: Η αναβάθμιση του Προαστιακού για τηνδιασύνδεση της Δυτικής Αττικής

Τα οφέλη από την αναβάθμιση του δικτύου του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Δυτικής Αττικής στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέος Σ.Σ. Μεγάρων παρουσίασαν στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας και η υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι το έργο αφορά στην κατασκευή νέου κλάδου Προαστιακού Σιδηρόδρομου από τα Άνω Λιόσια έως τα Μέγαρα, εντός του υφιστάμενου σιδηροδρομικού διαδρόμου της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής προς Πελοπόννησο.

«Η νέα γραμμή, μήκους 34,6 χλμ, θα εξυπηρετεί τον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα, τη Νέα Πέραμο και τα Μέγαρα, διασφαλίζοντας τη διασύνδεση των οικισμών της Δυτικής Αττικής μεταξύ τους. Θα εξυπηρετεί το εμπορευματικό έργο, τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου καιΕλευσίνας, ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη μετεπιβίβασης επιβατών στις γραμμές τουυφιστάμενου δικτύου», τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Πρόσθεσε ότι το έργο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με ευθύνη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Φορέα Υλοποίησης τον ΟΣΕ.

«Αποδεικνύεται έτσι, για ακόμη μία φορά, ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αφορούν τους πολλούς, και οικονομικά πιο ευάλωτους», τόνισε ο κ. Σταϊκούρας.

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Μεταφορών δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Ιούλιο του 2023 επισκεπτόταν τον Ασπρόπυργο δεσμευόταν ότι το έργο για το οποίο μιλάμε σήμερα, η κατασκευή του νέου κλάδου προαστιακού σιδηρόδρομου από τα Άνω Λιόσια έως τα Μέγαρα, θα γίνει πράξη. Η κυβέρνηση και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών παρουσιάζουν ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες της Δυτικής Αττικής να μετακινούνται από και προς το κέντρο της Αθήνας με πιο εύκολο, γρήγορο και ασφαλή τρόπο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

