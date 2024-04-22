Κασσελάκης: Κοινό αίτημα η διασύνδεση των νησιών των Κυκλάδων

«Από την Κύθνο και τη Σύρο έως την Πάρο, την Νάξο και την Αμοργό ένα είναι το κοινό αίτημα των κατοίκων που ξεχωρίζω: η διασύνδεση των νησιών των Κυκλάδων. Να υπάρχει συγκοινωνία και για εμπόριο, και για υγεία και για τουρισμό», αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που διανύει την τρίτη ημέρα της ναυτικής περιοδείας του και ήδη δύο μέρες τώρα επισκέπτεται τις Κυκλάδες, σημειώνει ότι η περιοδεία αυτή αποσκοπεί στο «να αναδείξουμε τα προβλήματα των συμπολιτών μας και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος που εμπνεύστηκε και νομοθέτησε το μεταφορικό ισοδύναμο». Σημειώνει ότι «για εμάς η θεσμοθέτηση άγονων γραμμών για τη διασύνδεση των νησιών των Κυκλάδων με εκπτώσεις για τους μόνιμους κατοίκους, με ειδική μέριμνα για τους μήνες του χειμώνα, είναι αναγκαία». Προσθέτει ότι «δεν μπορεί ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος να αφήνει τους νησιώτες απομονωμένους» και τονίζει: «Είναι και αυτονόητο: η επένδυση στη νησιωτικότητα θα φέρει ανάπτυξη και θα βοηθήσει στην αναγκαία αποκέντρωση της χώρας μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

