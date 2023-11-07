Η ήττα της Χαμάς πρέπει να είναι και πολιτική όχι μόνο στρατιωτική, πρέπει να εξοντωθεί η Χαμάς δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Μετανάστευσης, Δημήτρης Καιρίδης.

Τόνισε επίσης ότι η τριχοτόμηση της Ευρώπης στο ζήτημα της Παλαιστίνης δεν ειναι αποτελεσματική πολιτική.

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο κ.Καιρίδης υπογράμμισε ότι έχουμε συννενόηση με την Τουρκία για το μεταναστευτικό και παρατηρείται ήδη μεγάλη μείωση των ροών διαρκώς και περισσότερο από τα τέλη Σεπτεμβρίου καθώς τον Οκτώβριο είχαμε μια μείωση κατά 43% και το Νοέμβριο εκτίμησε ότι η πτώση των μεταναστευτικών ροών θα ξεπεράσει το 70%.

Ωστόσο όπως είπε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.

Πρόσθεσε πάντως ότι οι τουρκικές αρχές ασφαλείας συνεργάζονται με έναν τροπο που δεν το έκαναν μεχρι χθες και έχουν ελέγξει και τον Εβρο, στο χερσαίο σύνορο και στο Αιγαίο που είναι επίσης δύσκολο.

Η προσπάθεια μας είναι να διαφυλλάξουμε την ελληνοτουρκική προσέγγιση καθώς είμαστε καθοδόν για το συμβούλιο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 7 Δεκεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

