Κασσελάκης για υποκλοπές: Δεν μπορεί να κρυφτεί με ειρωνείες από την κυβέρνηση

Ανάρτηση στα social media μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, αναφερόμενος στο θέμα των υποκλοπών και στη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών.

Πιο αναλυτικά:

«Θα καταβάλουμε κάθε θεσμική και πολιτική προσπάθεια για να μπορέσουν οι ανεξάρτητες αρχές να είναι ανεξάρτητες λειτουργικά και οικονομικά. Να μη βασίζονται πλέον οικονομικά στην εκάστοτε κυβέρνηση για τη στελέχωση τους. Γιατί είναι υποστελεχωμένες. Για να λάμψει το φως στην υπόθεση των υποκλοπών, που δεν μπορεί να κρυφτεί με ειρωνείες από την κυβέρνηση για ένα δήθεν ζύγι του 41%. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε μια τέτοια αλαζονεία να μπλοκάρει το φως που δικαιούται ο Έλληνας πολίτης».

