Την Τέταρτη αρχίζει η καταβολή των προκαταβολών των αποζημιώσεων για το ζωικό κεφάλαιο, σε γεωργούς και κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία, δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης.

Πρόσθεσε ότι για την φυτική παραγωγή η καταβολή των προκαταβολών των αποζημιώσεων θα αρχίσει η διαδικασία την επόμενη Παρασκευή.

Ο κ. Αυγενάκης ανέφερε ότι χθες μεταφέρθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό αρχικά 150 εκατ. ευρώ στον ΕΛΓΑ.

Επίσης τόνισε ότι μέχρι στιγμής σε αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσο-παραγωγούς έχουν καταβληθεί πάνω από 20 εκ. μέσω της κρατικής αρωγής και θα ακολουθήσουν άλλα δυο κύματα αποζημιώσεων μέσω της κρατικής αρωγής σε πληγέντες.

Ανέφερε τέλος ότι σήμερα σε σύσκεψη στο Μάξιμου θα συζητηθούν τα ζητήματα της Θεσσαλίας αλλά και το πόρισμα ολλανδικής εταιρείας με γνώση του ζητήματος στην οποία απευθύνθηκε ο πρωθυπουργός

