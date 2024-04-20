Κασσελάκης: Δεν υπάρχουν για μας ξεχασμένοι, παραγκωνισμένοι Έλληνες

Στη Σύρο, τον πρώτο σταθμό της περιοδείας που πραγματοποιεί σε 29 νησιά σε διάστημα δέκα ημερών, βρίσκεται ο Στέφανος Κασσελάκης.

Όπως σημειώνει σε σχετική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θέλει να μεταφέρει «το μήνυμα μας από την Κύθνο μέχρι τη Ρω και από τους Αρκιούς μέχρι τη Σκύρο: Δεν υπάρχουν για μας ξεχασμένοι, παραγκωνισμένοι Έλληνες».

Ο κ. Κασσελάκης αναφέρει ότι ξεκίνησαν σήμερα «με τον ναύαρχο Αποστολάκη και την ομάδα μας» και ενώ ήταν να φύγουν στις 10πμ, περιμέναν να πέσουν οι άνεμοι και απέπλευσαν στη 1μμ. «Μπροστά μας όλο το Αιγαίο.

Για 10 ολόκληρες μέρες. Πάνω από 1000 ναυτικά μίλια. Θα επισκεφτώ 29 νησιά, σε μία περιοδεία που δεν έχει κάνει ποτέ κανένας πολιτικός», αναφέρει, για να σημειώσει: «Θέλω να μεταφέρω το μήνυμά μας από την Κύθνο μέχρι τη Ρω και από τους Αρκιούς μέχρι τη Σκύρο: Δεν υπάρχουν για μας ξεχασμένοι, παραγκωνισμένοι Έλληνες». Επιπλέον τονίζει ότι θέλει να μεταφέρει «το πρόγραμμά μας για την ακρίβεια, την ασφάλεια, τη φορολογία, την αναμόρφωση του Κράτους στους νησιώτες μας, που ζουν στο πιο κομβικό σημείο της πατρίδας μας», αλλά και να καταγράψει αυτοπροσώπως, «νησί προς νησί, τα προβλήματα των κατοίκων». «Το είπα και χθες: Όλες μου οι αντοχές - όλες μας οι δυνάμεις στην υπηρεσία των συμπολιτών μας από άκρη σε άκρη της Ελλάδας. Για μια καλύτερη ζωή», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω των ισχυρών μποφόρ, πρώτος σταθμός της περιοδείας του κ. Κασσελάκη ήταν τελικά η Κύθνος και εν συνεχεία μετέβησαν στη Σύρο. «Δύσκολα βγαίνει ο μήνας», του είπαν εργαζόμενοι στο λιμάνι, σε σύντομη φιλική κουβέντα που είχαν κατά την άφιξη στο νησί.

Το ζήτημα των αυξημένων δυσκολιών διαβίωσης στα νησιά και των ιδιαιτεροτήτων που αντιμετωπίζουν, τέθηκε στη σύσκεψη που είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με το ΔΣ του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στην Ερμούπολη, με τον κ. Κασσελάκη να υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ στο πώς τα νησιά θα έχουν μόνιμο πληθυσμό όλο τον χρόνο και πώς θα έρχονται νέοι άνθρωποι να ξεκινούν εκεί τη ζωή τους. «Το τελευταίο διάστημα πάμε ανάποδα», του είπαν, «λόγω του αυξημένου κόστους κλείνουν από Σεπτέμβρη στα περισσότερα νησιά τα εστιατόρια, η ζωή το χειμώνα ακόμα και στη Σύρο αρχίζει και πέφτει». Επισήμαναν δε στον κ. Κασσελάκη ότι ο περίπλους που θα πραγματοποιήσει «θα είναι μια συγκλονιστική εμπειρία, γιατί θα μπορέσετε να δείτε και τις ιδιαιτερότητες που είναι δύσκολο να σας περιγράψει κάποιος από μακριά, αν δεν τις δείτε από κοντά».

Μετά από τη σύσκεψη στο Επιμελητήριο, ο κ. Κασσελάκης συναντήθηκε με τον δήμαρχο του νησιού, Αλέξη Αθανασίου. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παράγει θέσεις για πάρα πολλά ζητήματα, ειδικά για θέματα οικονομίας, φορολογία, ακρίβεια, θέματα ασφάλειας. Σημείωσε ότι προφανώς το θέμα της νησιωτικότητας είναι πολύ σημαντικό για τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως υπήρξε σημαντικό για τον ΣΥΡΙΖΑ εξαρχής, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στο έργο του Νεκτάριου Σαντορινιού για την καθιέρωση του μεταφορικού ισοδύναμου επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. «Με τον αείμνηστο Νεκτάριο είχαμε μια φοβερή συνεργασία», τόνισε από την πλευρά του ο κ. Αθανασίου.

Κατά το ξεκίνημα της συνάντησης ο δήμαρχος σχολίασε τον δύσκολο καιρό με τον οποίο απέπλευσαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με την ομάδα του, με τον κ. Αποστολάκη να σχολιάζει ότι «άμα δείτε και με τι σκάφος ταξιδεύουμε, δεν το πιστεύει κανείς ότι ταξιδεύουμε», προσθέτοντας ότι ταξίδεψαν με «7αράκι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

