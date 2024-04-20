Ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ στην οποία κατηγορεί τον υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Φαραντούρη, ότι επιχειρεί να ξεγελάσει την κοινή γνώμη σχετικά με τη θέση του κατά των μη κρατικών μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων, έκανε ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός. Στην εν λόγω ανάρτηση που συνοδεύεται από στοιχεία σχετικά με συνεργασία του κ. Φαραντούρη ως επισκέπτης καθηγητής με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου το διάστημα 2007-2017, ο κ. Ρωμανός λέει χαρακτηριστικά:

«Πότε μας κορόιδευε ο κ. Φαραντούρης; Όταν δίδασκε σε μη κρατικό πανεπιστήμιο της Κύπρου; Ή σήμερα που είναι κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα;»

Πότε μας κορόιδευε ο κ. Φαραντούρης; Όταν δίδασκε σε μη κρατικό πανεπιστήμιο της Κύπρου; Ή σήμερα που είναι κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα; pic.twitter.com/84kaDlQuml — Nikos Romanos (@NickRomanos) April 20, 2024

Πηγή: skai.gr

