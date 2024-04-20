Υπόμνημα ΝΔ για «Σπαρτιάτες»: Ζητά αποκλεισμό τους από τις ευρωεκλογές

Υπόμνημα με το οποίο επιχειρηματολογεί για να μην επιτραπεί στο κόμμα των Σπαρτιατών να μετάσχει στις ευρωεκλογές υπέβαλε στον Άρειο Πάγο η Νέα Δημοκρατία.

Μέσω του υπομνήματος ζητά τον αποκλεισμό του κόμματος των Σπαρτιατών από την εκλογική διαδικασία, επικαλούμενη το νόμο για την «πραγματική ηγεσία» των κομμάτων.

Υποστηρίζει ότι ο αυτή ασκείται από τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη παρήγγειλε στις 4 Απριλίου την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 11 βουλευτών των Σπαρτιατών, πλην του προέδρου Βασίλη Στίγκα, για το αδίκημα της εξαπάτησης των εκλογέων, αλλά και σε βάρος του Ηλία Κασιδιάρη, τον οποίο θεωρεί ηθικό αυτουργό.

