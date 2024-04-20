Στο επίδομα μητρότητας αναφέρεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με νέο βίντεο στο TikTok επισημαίνοντας πως με τη νέα πρωτοβουλία η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στη δεύτερη θέση από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ ως προς τη στήριξη της μητρότητας.

Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης τονίζει «πριν από δύο μέρες άνοιξε η σχετική πλατφόρμα και όλες οι μανάδες, ανεξαρτήτως το πού εργάζονται, λαμβάνουν κρατική στήριξη για εννιά μήνες», επισημαίνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε νέα του ανάρτηση στο για το επίδομα μητρότητας.

Ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Σε λιγότερο από 1 λεπτό πριν το ευχάριστο να σας πω ένα παράλογο: Αν μια γυναίκα γινότανε μητέρα και ήταν δημόσιος υπάλληλος, έπαιρνε επίδομα μητρότητας για 9 μήνες, αν ήταν ιδιωτική υπάλληλος για 6 μήνες και ήταν αυτοαπασχολούμενοι για τρεισήμισι μήνες.

Το γιατί συνέβαινε αυτό δεν είναι η ώρα να το εξηγήσουμε.

Αποφασίσαμε όμως να το αλλάξουμε, γιατί η στήριξη του δημογραφικού είναι η πρώτη μας προτεραιότητα.

Πριν από δύο μέρες άνοιξε η σχετική πλατφόρμα και όλες οι μανάδες, ανεξαρτήτως το πού εργάζονται, λαμβάνουν κρατική στήριξη για εννιά μήνες.

Προσθέστε σε αυτό και το επίδομα γέννησης, το οποίο έχει αυξηθεί από τα 2000 στα 2400 ευρώ έως και 3.500 ευρώ και μάλιστα ισχύει και αναδρομικά.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι νέες οικογένειες παίρνουν καθαρά στο χέρι 1.000 ευρώ το μήνα για εννιά μήνες.

Κάπως έτσι η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στη δεύτερη θέση από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ ως προς τη στήριξη της μητρότητας και αυτή είναι σίγουρα μια διάκριση που μας κάνει πολύ υπερήφανους».

