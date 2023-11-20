«Δεν είμαι φαινόμενο, είμαι ένας απλός άνθρωπος», ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης στη συζήτηση της παρουσίασης του βιβλίου του Ξενοφώντα Κοντιάδη με τίτλο «το φαινόμενο Κασσελάκη - το μεσσιανικό προσωπείο της μεταδημοκρατίας».

Ανέφερε ακόμη: «Υπάρχει μία μεγάλη συζήτηση στον κόσμο, είναι πολύ περίεργο και άβολο να μιλάω για ένα βιβλίο με το πρόσωπό μου με ερωτηματικό. Περπατάω, μιλάω, δεν φοβάμαι την συζήτηση ή ακόμη και το βρίσιμο, δεν το φοβάμαι, δεν έχω να κρύψω κάτι».

Για τη βασική υπόθεση του βιβλίου ότι συνιστά σύμπτωμα της μεταδημοκρατίας ή ότι εισηγείται την αδιαμεσολάβητη επικοινωνία με τον κόσμο απάντησε: «Δεν έχω πει να καταργηθούν τα κομματικά όργανα, είπα να λογοδοτούν στην βάση. Το ότι εκλέχτηκα πράγματι δείχνει ότι κάτι δεν λειτουργούσε σωστά στο κόμμα, ο κόσμος ήθελε κάτι διαφορετικό. Με αυτή την έννοια εκφράζω όχι την μεταδημοκρατία αλλά την μετα-αντιπροσωπευτική δημοκρατία».

Για την «κατηγορία» ότι χρησιμοποίησε τα social media απάντησε ότι «τα social media παρέχουν μια διαφάνεια που μπορεί να γίνει και μπούμερανγκ». Σημείωσε δε ότι «δέχομαι μία ανελέητη επίθεση κάθε μέρα, εγώ δεν έχω βλάψει κανέναν. Γιατί τόσος αρνητισμός στο πρόσωπό μου;», για να προσθέσει «γιατί το σύστημα έχει ρωγμές. Δεν προέρχομαι από το σύστημα, το ‘σύστημα δεν με έχει'. Εμείς είμαστε στην σωστή μεριά της ιστορίας». Για τις κατηγορίες περί «τραμπισμού» απάντησε ότι «ο Τραμπ, όπως και ο Μητσοτάκης με την επίσκεψη στον φράχτη του Έβρου, προκαλούν ακροδεξιά αισθήματα. Όταν πηγαίνεις στον φράχτη του Έβρου, αυτή είναι η κακή εκδοχή της μεταπολιτικής. Αυτό ήταν που με κινητοποίησε για να ασχοληθώ με την πολιτική αντί να γυρίσω στη Αμερική. Όταν αποφάσισα να κατέβω για πρόεδρος πίστευα ότι θα κερδίσω, γιατί υπήρχε ένα κενό στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής». Για τους επικριτές του σημείωσε ότι «δεν έχει ξαναγίνει σε μία πολιτική να μιλάνε τόσο ξύλινα, έχουν γίνει δέντρα οι ίδιοι», για να προσθέσει ότι επιμένει «στο να υπάρξει διαφάνεια και αξιοκρατία. Αυτό είναι για μένα το περιεχόμενο της μεταδημοκρατίας. Τα μέλη που με ψήφισαν θέλουν αυθεντικότητα, νιώθουν προδομένοι από τους κομματικούς σωλήνες».

Για την σκληρή του ομιλία στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ανέφερε: «Δεν αισθάνομαι ότι ήμουν ο εαυτός μου, αλλά δεν θα αφήσω κανέναν να τελειώσει τον ΣΥΡΙΖΑ».

Στην παρατήρηση του συγγραφέα ότι «κέρδισε από τα στιγμιαία μέλη» απάντησε ότι «τα μέλη δεν είναι στιγμιαία, αυτός ο ελιτισμός στην πολιτική πρέπει να τελειώσει. Συστήθηκα με πλήρη διαφάνεια στο κοινό, ο κόσμος καταλαβαίνει ότι βλέπει, καταλαβαίνει όταν βλέπει κάτι αυθεντικό και αληθινό. Κέρδισα καθαρά τις λαϊκές συνοικίες, ήταν τα ευκατάστατα προάστια που ήμασταν ισοπαλία».

Επανέλαβε ότι δεν θα προδώσει τον απλό κόσμο και σημείωσε, απαντώντας σε ερωτήσεις ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα καταρρεύσει και δεν θα ρευστοποιηθεί, αντίθετα τα μέλη αποκτούν δύναμη πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον κόσμο και στις δυνατότητές του». Όσο για την πορεία προς τις εκλογές υποσχέθηκε ότι «θα έχουμε ένα πρόγραμμα με προτάσεις νόμων που θα είναι ξεκάθαρες για τον ελληνικό λαό. Θέλουμε να κάνουμε την ζωή σας καλύτερη με ταπεινότητα και με διαφάνεια. Ο κόσμος εκεί έξω δεν περνάει καλά, πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που πονάει. Αυτή είναι η πυξίδα για μένα».

