Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν σύννεφα πάνω από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης απαντώντας ζωντανά σε ερωτήσεις πολιτών στο ραδιοσταθμό Στο Κόκκινο και στην εκπομπή της Ευγενίας Λουπάκη, «Allegro Μα Με Τρόπο», αναφέροντας ότι πολλοί θεωρούν ότι υπάρχουν σύννεφα με όσα λέγονται στα ΜΜΕ την ίδια ώρα που στη βάση του κόμματος όπως και στον ευρύτερο προοδευτικό κόσμο υπάρχει μια μεγάλη ελπίδα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παράλληλα έστειλε μήνυμα προς τους διαφωνούντες, την Έφη Αχτσιόγλου και την ομάδα 6+6 λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με την υπομονή και την αγωνία του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Ο Στέφανος Κασσελάκης εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα είναι κυβέρνηση σε 4 χρόνια, ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε ότι «δεν θα τελειώσει κανείς τον ΣΥΡΙΖΑ».

Όπως είπε, το κόμμα «πρέπει να ανταποκριθεί στην κοινωνία, πρέπει να εμπνεύσουμε για να γειώσουμε το κόμμα στην κοινωνία».

Σε ερώτηση που δέχθηκε για τις διαφωνίες και τις αποχωρήσεις στελεχών της Ομπρέλας, ο Στέφανος Κασσελάκης επεσήμανε πως «ό,τι είχα να πω στην Κεντρική Επιτροπή το είπα. Μια μικρή ομάδα έδωσε πάσο σε ύβρεις κατά όλου του κόμματος. Έτεινα χείρα φιλίας. Σέβομαι πολύ το κόμμα γιατί το επέλεξα, με τίμησε ο Αλέξης Τσίπρας με τη συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Προσκάλεσα την κ. Αχτσιόγλου στο γραφείο μου στη Βουλή και της πρόσφερα όποια θέση ήθελε», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ερωτηθείς για τον Παύλο Πολάκη, ο Στέφανος Κασσελάκης σημείωσε ότι «δεν ήταν χρήσιμο, δεν βοήθησε αυτό που είπε» για τη Σία Αναγνωστοπούλου.

Ο Στέφανος Κασσελάκης σε άλλο σημείο είπε ότι γενικά υπάρχει ένα τοξικό κλίμα στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, λέγοντας ότι «θεωρητικά πολλές φορές είναι υπέρ μου, αλλά δεν με εκφράζει».

«Είμαι σίγουρος ότι σε τέσσερα χρόνια θα είμαστε κυβέρνηση. Θα αναδείξουμε αριστερό, προοδευτικό κόσμο που θα αισθανθεί ότι έχει ασπίδα προστασίας στον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν χρωστάμε ευρώ σε κανένα» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «θέλουμε να φέρουμε μία πιο δίκαιη κοινωνία στο προσκήνιο. Τον κόσμο τον έχουνε ξεχάσει. Μου λένε "πώς και από εδώ;" στις περιοδείες μου. Είμαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρέπει να είμαστε εδώ».

Ερωτηθείς για το τι θα έκανε το 2015, απάντησε: «Δεν θα είχα τον Γιάνη Βαρουφάκη για υπουργό Οικονομικών».

