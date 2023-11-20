«Έφυγα από το ΠΑΣΟΚ, δεν έφυγα από την πολιτική», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ανδρέας Λοβέρδος σε ομιλία πολιτικών φίλων και υποστηρικτών του ενώ συμπλήρωσε ότι με τη σημερινή του δημόσια τοποθέτηση διατυπώνει τις βασικές θέσεις για τις πολιτικές εξελίξεις χωρίς παρελθοντολογία αλλά για το μέλλον. Δήλωσε κεντρώος μεταρρυθμιστής καθώς, όπως είπε, «χρειάζεται πολιτική βούληση, χρειάζεται αποφασιστικότητα, χρειάζεται τεχνογνωσία για να κάνεις μεταρρυθμίσεις. Τι δεν χρειάζεται; Ευχολόγια, υπεραναλύσεις και διανοητικοί περίπατοι, φοβικότητα». Υπερασπίστηκε τις αλλαγές που έγιναν επί υπουργίας του όπως ότι μειώθηκαν οι δημόσιες δαπάνες για την Υγεία, χωρίς να επιβαρυνθεί κανείς ούτε με ένα ευρώ.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος έθεσε ως μείζον πολιτικό ζήτημα τη γραφειοκρατία και την αξιολόγηση και υποστήριξε τη δημιουργία μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων

Τάχθηκε εναντίον κάθε συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, και κατέκρινε το ΠΑΣΟΚ κι όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης για σύμπλευση και συνεργασία των «προοδευτικών δυνάμεων». «Να μας πούνε όσοι το υποστηρίζουν αυτό, πρώτα απ' όλα ποιες είναι αυτές οι "προοδευτικές" δυνάμεις. Με ονόματα να μιλήσουν για συνεργασίες. Γιατί προφανώς και δεν αναφέρονται στους νεφελίμ.Στον ΣΥΡΙΖΑ αναφέρονται. Ή έστω σε κάποια από τα κομμάτια του. Αλλά ούτε αυτοί τολμούν να πούνε το όνομα και θέτουν μία ομπρέλα που τάχα υπάρχει. Εγώ τολμώ. Ως πολιτικός του Κέντρου προφανώς και λέω όχι σε συνεργασία με όσους αυτοαποκαλούνται προοδευτικοί, αλλά μας απέδειξαν πως είναι μαύρο σκοτάδι. Τι σχέση έχει το Κέντρο με όλα όσα ζήσαμε, αλλά και βλέπουμε σήμερα να συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ».

«Και η πολιτική για μένα είναι, όπως προείπα, πρώτα απ' όλα ιδέες και πολιτικές θέσεις... κι απ' αυτές τις ιδέες δεν κάνω ούτε ένα βήμα πίσω καθώς ποτέ δεν υπολόγισα το πολιτικό κόστος μπροστά στο κοινό καλό», σημείωσε.

Άσκησε έντονη κριτική σ΄ όλη την αντιπολίτευση λέγοντας ότι «η αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, μου ήταν πάντοτε όχι απλώς αδιανόητη, αλλά και τελικά απεχθής. Δεν μπορείς να βάζεις το κόμμα πάνω από τον πολίτη. Είναι μίζερο, είναι ανήθικο και σε επίπεδο τελευταίας ανάλυσης είναι και ανώφελο.Τα είδαμε τα αποτελέσματα αυτής της νοοτροπίας. Τέσσερις φορές στήθηκαν κάλπες από τον Μάιο έως σήμερα και στις τέσσερις το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Ένα μεγάλο κυβερνητικό κόμμα και επτά μικρά. Μη κυβερνητικά. Εκεί οδήγησε η αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση».

Για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο κ. Λοβέρδος υποστήριξε ότι η Χαμάς είναι τρομοκράτες αλλά «δεν είναι η Παλαιστίνη, αλλά και η Παλαιστίνη δεν είναι η Χαμάς», επικρίνοντας τις απόψεις που αποφεύγουν να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Ο Ανδρέας Λοβέρδος παρατήρησε πως περισσεύει η υποκρισία και ο αντισημιτισμός που σηκώνει κεφάλι χωρίς να παραβλέπεται η απώλεια των αμάχων. «Όσοι βλέπουν την εξωτερική πολιτική ως ευκαιρία αντιπολίτευσης και καταλήγουν να τοποθετούνται άκριτα σε ζητήματα που απαιτούν υπευθυνότητα, λογική και ενίοτε τόλμη, δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα της πατρίδας», υποστήριξε .

Με αφορμή το Μεταναστευτικό ο κ Λοβέρδος μίλησε για ισλαμική τρομοκρατία, και τόνισε ότι η παράτυπη μετανάστευση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του 21ου αιώνα, και τάχθηκε υπέρ κάθε μέτρου για να υπάρξει δημόσια ασφάλεια αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον Χάρη Δούκα και την άποψή του για τις κάμερες.

«Ο φόβος δεν αποτελεί πολιτική επιλογή.Ο πολιτικός δεν μπορεί να φοβάται. Σήμερα ήρθα εδώ απολύτως ελεύθερος, έχοντας πλήρη συναίσθηση του χρέους που με βαραίνει απέναντι στην παντοτινή δέσμευσή μου με την πολιτική. Σας μίλησα για κάποια από αυτά που μας απασχολούν, με θάρρος και ειλικρίνεια….και σας δίνω λόγο τιμής: αυτές τις (ενδεικτικές) θέσεις θα τις υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις με πίστη και αφοσίωση. Θα είμαι παρών για να συνδράμω στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες προς όφελος της πατρίδας και του λαού. Θα είμαι παρών στο χώρο του Κέντρου της πολιτικής.Θα είμαι παρών σε κάθε περίπτωση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

