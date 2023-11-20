Τον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς βίωσε από κοντά ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου ευρισκόμενος στο Τελ Αβίβ την ώρα της μεγάλης επίθεσης της παλαιστινιακής οργάνωσης.

"Επιστρέφοντας απόψε με τους συναδέλφους βουλευτές και τα στελέχη της Αμερικανο Εβραϊκής Επιτροπής από τη Ραχάτ στο Τελ Αβίβ, ξαφνικά ήχησαν οι σειρήνες του πολέμου. Μας ζητήθηκε να κατέβουμε από τα οχήματα και να ξαπλώσουμε στην άκρη του αυτοκινητοδρόμου. Οι ρουκέτες της Χαμάς ακούγονταν η μία μετά την άλλη (...)" τονίζει στη μαρτυρία του στην πλατφόρμα Χ ο κ. Χατζηβασιλείου, αναρτώντας σχετικό βίντεο.

"Είναι αναγκαία η συνεννόηση για την ειρήνη!" ήταν η έκκλησή του βουλευτή Σερρών και γραμματέα Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ μετά τη συγκλονιστικη εμπειρία που έζησε.

Τι δήλωσε ο βουλευτής της ΝΔ στο Χ

"Συγκλονιστική εμπειρία πριν από λίγο στο Ισραήλ.

Βρίσκομαι από το μεσημέρι στο Ισραήλ, συμμετέχοντας σε αποστολή βουλευτών από ευρωπαϊκές χώρες, για να δούμε από κοντά την κατάσταση στο πεδίο.

Επιστρέφοντας απόψε με τους συναδέλφους βουλευτές και τα στελέχη του American Jewish Committee από τη Ραχάτ στο Τελ Αβίβ, ξαφνικά ήχησαν οι σειρήνες του πολέμου.

Μας ζητήθηκε να κατέβουμε από τα οχήματα και να ξαπλώσουμε στην άκρη του αυτοκινητοδρόμου.

Οι ρουκέτες της Χαμάς ακούγονταν η μία μετά την άλλη, καθώς αναχαιτίζονταν από το Iron Dome.

Είναι αναγκαία η συνεννόηση για την ειρήνη!"

Συγκλονιστική εμπειρία πριν από λίγο στο #Ισραήλ.



Βρίσκομαι από το μεσημέρι στο Ισραήλ, συμμετέχοντας σε αποστολή βουλευτών από ευρωπαϊκές χώρες, για να δούμε από κοντά την κατάσταση στο πεδίο.



Επιστρέφοντας απόψε με τους συναδέλφους βουλευτές και τα στελέχη του American… pic.twitter.com/LX8ro2eKJq — Tasos Chatzivasileiou (@tasos_chatziv) November 20, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.